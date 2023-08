«Després dels ofegaments que s'han produït, anem amb més precaució»

La bandera vermella va onejar ahir al matí al Miracle, com a la majoria de les platges tarragonines

Actualitzada 17/08/2023 a les 19:04

Ús de la megafonia

La bandera vermella va onejar ahir a gairebé totes les platges tarragonines. A partir de les 11 de matí, va quedar prohibit el bany al Miracle, l'Arrabassada, la Savinosa i un tram de la Llarga. Això va alterar els plans dels usuaris que s'hi van acostar per capbussar-se al mar. La majoria, però, va decidir quedar-se a la platja a prendre el sol o a passejar per la riba. Els socorristes, que van tenir més treball del que sol ser habitual, no dubtaven a utilitzar el seu xiulet per advertir els pocs banyistes que no respectaven la bandera vermella.Ayoub Saouani observava els banyistes de la platja del Miracle des de la caseta de la Creu Roja. «La població ha d'entendre que el nostre treball és vetllar per la seva seguretat», explicava el socorrista, qui afirmava que «hi ha usuaris que són complicats, a qui els costa complir amb el que se'ls diu». Sobretot, detalla, per què moltes de les persones que van a aquesta platja són turistes: «És la més visible des de Tarragona, la veuen des del Balcó del Mediterrani i s'acosten fins aquí». Saouani comentava que, en alguna ocasió, l'usuari no s'ha pres bé la indicació dels socorristes de sortir de l'aigua: «Una senyora ens va dir que no ho entenia perquè al seu país es poden banyar amb bandera vermella».D'altres, com ara Nico Hopman, són més comprensius. Nascut als Països Baixos, va arribar fa dues setmanes al Vendrell, on ha trobat una feina i hi viurà de manera indefinida. El jove neerlandès va anar ahir per primera vegada al Miracle, ja que es va assabentar que hi havia una zona per a gossos. Així que va portar la seva mascota fins a Tarragona per gaudir d'un bany. «Mentre estàvem a l'aigua, ens han avisat que havíem de sortir», explicava Hopman, qui confessava que «no havia vist la bandera vermella».El mateix li va succeir a Evan Saathof, un turista que també és de nacionalitat neerlandesa. «Hem anat a banyar-nos i, en menys d'un minut, ja ens han dit que no es podia. Així que ens hem quedat a la zona menys profunda», explicava. I és que, tot i que el bany queda totalment prohibit mentre està visible la bandera vermella, els socorristes, en un acte de bona fe, van permetre a la gent mullar-se els peus. Els més murris, però, s'endinsaven a l'aigua fins que aquesta els arribava a l'alçada dels genolls o la cintura. Això sí, quan algú es passava de llest, un dels socorristes s'acostava a la riba per demanar-li que sortís.No només feien ús dels xiulets per controlar la situació. «Han avisat i recordat per megafonia que hi ha bandera vermella i està prohibit el bany», explicava Andrea Barrionuevo, qui assegurava que ho van fer «en diverses ocasions». Com havia fet ja diverses vegades aquest estiu, ahir va anar al Miracle per banyar-se, però es va trobar amb un petit inconvenient. «Quan he arribat ja estava la bandera vermella, així que només he pogut estar a la riba», indicava.La platja del Miracle enguany està sent un punt negre, ja que hi han mort tres persones i d'altres han resultat ferides per ofegament. Això fa que, alguns banyistes vagin més amb compte a l'hora de capbussar-se al mar. «No tenim por, però, després dels ofegaments que s'han produït, anem amb més precaució» expressa Barrionuevo, qui afegia que no sol anar «a la part més profunda». «Entenc que els socorristes siguin més estrictes», confessava també Nico Hopman. Els únics privilegiats que van poder gaudir de la platja al matí van ser els surfistes. Segons explicaven els socorristes, els és permès entrar a l'aigua perquè van amb «material de flotabilitat». A la tarda, tothom va poder banyar-se, de nou, a les platges tarragonines, ja que la bandera va canviar de vermella a groga.