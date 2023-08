Denuncien tres supermercats de Tarragona per vendre alcohol fora d'horari

La multa pot oscil·lar entre els 3.001 i els 15.000 euros

Actualitzada 18/08/2023 a les 13:33

Agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona han denunciat aquesta passada nit i matinada tres supermercats del centre i de la Part Baixa per vendre begudes alcohòliques fora d'horari. En concret, es tracta d'un supermercat del carrer Pere Martell, un d'Apodaca i un del carrer Pompeu Fabra. Les inspeccions s'han realitzat a les 23.40h, a les 23.55h i a les 01.54h.Un cop identificats els responsables dels establiments, agents de la Guàrdia Urbana han realitzat la denúncia i l'Ajuntament de Tarragona tramitarà la multa, que pot oscil·lar entre els 3.001 i els 15.000 euros.«La Guàrdia Urbana intensificarà els controls per la ciutat amb l'objectiu d'impedir la venda nocturna d'alcohol en les botigues que obren 24 hores al dia», ha remarcat la consellera Sonia Orts.La llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència especifica que no es poden vendre begudes alcohòliques en cap tipus d'establiment, «des de les 22 hores a les 8 hores de l'endemà, llevat dels establiments en què la venda de begudes alcohòliques estigui destinada a consumir-les a l'interior del local».