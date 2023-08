Tarragona reforçarà el servei de neteja per Sant Magí

El Pla Especial s'implantarà a les zones on es concentrin els actes festius i comptin amb major afluència de persones

Actualitzada 17/08/2023 a les 11:34

L'Ajuntament de Tarragona reforçarà el servei de neteja amb motiu de les festes de Sant Magí als llocs on es concentren els actes festius. En aquestes zones es reforçarà el servei d'escombrat manual, escombrat amb màquina escombradora i servei de vehicles de neteja amb aigua «amb l'objectiu de mantenir un correcte estat de neteja i tornar a la normalitat com més aviat millor», ha explicat la consellera de Neteja Pública, Sonia Orts.Tot i tenir en compte totes les zones on es celebren actes festius i el seu entorn, es tindran especialment en compte les rutes itinerants cap a la pujada al portal del Carro i l'anada i professó de Sant Magí, per tal de retirar els excrements dels animals, les zones de revetlles i vermuts, la zona on es realitza la pirotècnia i el passeig de les Palmeres on es du a terme el Sant Magí Street Food.A més, s'han facilitat contenidors de dues rodes de recollida selectiva a les zones on es realitzen els actes, per tal d'evitar la presència de residus a la via pública i poder separar els residus correctament. Aquests seran buidats diàriament.Per altra banda, també s'ha instal·lat una illa de lavabos químics al Camp de Mart, a la plaça del Rei, a la plaça de la Font, Passeig de les Palmeres i plaça de la Rumba.A més, totes les zones del centre de la ciutat tot i ser dissabte festiu (Sant Magí) tindran garantida la recollida de la brossa en totes les fraccions. És a dir, els dies festius hi ha servei ordinari de recollida de la fracció orgànica i rebuig però no la dels envasos, cartró i vidre. Atenent la afluència de més persones i per garantir que els contenidors no tinguin residus fora, es recolliran les 5 fraccions com si es tractés d'un dia laborable.