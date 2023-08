Laia Estrada denuncia un restaurant de Tarragona per patir «discriminació lingüística»

La diputada de la CUP assegura haver-se sentit vexada en un local de la platja Llarga

Avui hem posat una reclamació al bar restaurant Las Salinas, a la platja Llarga de Tarragona després d'haver estat vexats pel simple fet de parlar en català. Un lloc on hi havíem estat desenes de vegades sense cap conflicte, i al que no hi tornarem després del què ha passat pic.twitter.com/pUqwglEtKi — Laia Estrada (@EstradaLaia) August 16, 2023

La diputada de la CUP, Laia Estrada, ha denunciat a les xarxes socials que s'ha sentit vexada en un restaurant de Tarragona per parlar català. La política ha explicat la seva versió dels fets i que com a conseqüència va fer una reclamació a l'establiment.Els fets van passar al bar restaurant Las Salinas situat a la platja Llarga. La cupaire assegura que han acudit al local desenes de vegades i que mai han tingut cap problema.Segons Estrada, el seu company va demanar un entrepà i un refresc, moment en que el cambrer li va exigir «de males maneres que li parlés en español». A lo que li van respondre en castellà «que si no entenia el català només calia que ho digués de bones a primeres».A tot això, el cambrer els hauria respost «yo solo hablo español en todas partes». Davant aquestS fets, el company de Laia li va preguntar si també parlaria en español si anés a treballar a Alemanya.Segons la diputada, la resta de treballadors també es van afegir a la discussió acusant al seu company «d'haver volgut obligar el cambrer a parlar en català». Fet que desmenteixen al·legant que «l'únic que ha intentat imposar una llengua ha estat el cambrer».Finalment, la política i el seu company van abandonar el local sense menjar i van demanar els fulls de reclamació a la recepció del càmping al que pertany el bar. Estrada assegura que l'empresa no ha volgut signar el full de queixa un cop omplert.