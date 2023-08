La URV se situa en la posició 701-800 d'un rànquing mundial per la seva recerca

L'ARWU analitza més de 2.500 universitats i publica les 1.000 millors

Actualitzada 17/08/2023 a les 12:55

L'Academic Ranking of World Universities (ARWU) ha situat la Universitat Rovira i Virgili en la posició 701-800 d'entre les millors universitats del món en recerca en l'edició del 2023. Per elaborar aquesta classificació, l'ARWU analitza més de 2.500 universitats i publica les 1.000 millors.Per fer-ho, utilitza diversos indicadors de rendiment en recerca a partir de dades de tercers, que inclouen els premis Nobel i medalles Fields del personal investigador i els exalumnes o els investigadors altament citats, entre altres.L'edició del 2023 mostra el domini de les universitats nord-americanes, ja que les cinc primeres posicions les ocupen Harvard, Stanford, MIT, Cambridge i Berkeley. La URV se situa en la posició 701-800 i destaca en dos indicadors: el d'articles indexats a Science Citation Index-Expanded i Social Science Citation Index i el de rendiment acadèmic per càpita, que divideix la resta d'indicadors ponderats pel nombre de membres del personal acadèmic equivalents a temps complet de la universitat.