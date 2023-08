La clientela als locals d'oci nocturn de Tarragona cau un 50% respecte a l'any passat

El sector ho atribueix a la davallada de «l'eufòria» de després de la pandèmia i a la pèrdua de poder adquisitiu per la inflació

Actualitzada 16/08/2023 a les 19:51

L'oci nocturn ha perdut aquest estiu gairebé la meitat dels clients respecte al del 2022. Els professionals del sector apunten a la inflació, i la consegüent pèrdua de poder adquisitiu, com un dels motius de la davallada, així com a la desaparició de «l'eufòria postpandèmica» que es va viure l'any passat, segons exposa el president de la Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn (Fecalon), Christian Compte.«Els nostres clients habituals han marxat de vacances, els carrers estan més buits, i el turisme no compensa aquesta pèrdua», observa Compte sobre la ciutat de Tarragona, tot i que assenyala que aquesta situació també es produeix a la resta de capitals de província de Catalunya, Barcelona inclosa. Calcula que l'afluència de persones s'ha reduït un 50%. «L'eufòria per la fi de la pandèmia es va acabar i ara se surt menys», afegeix.El president de la Fecalon també comenta que, a la ciutat, els establiments d'oci nocturn estan destinats a persones d'edat superior als 20 anys o bé als de més de 30 anys. En aquest sentit, Compte, com a un dels responsables de la discoteca Tòtem, manifesta que s'estan plantejant obrir l'establiment a les tardes per oferir un espai lliure d'alcohol on els adolescents d'entre 14 i 17 anys puguin anar. «Per fer que la ciutat també sigui divertida per als més joves», expressa Compte. Una altra de les particularitats de Tarragona és que la majoria dels turistes són de perfil familiar i arriben a la ciutat per conèixer el seu patrimoni i la cultura, més que per gaudir de l'oci nocturn.La davallada d'un 50% de l'ocupació als locals de Tarragona també es produeix a Salou, segons el president de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Salou, Eduardo Abenójar. «A Salou només estan venint famílies, aquest any no hi ha gaires joves», afirma sobre el principal públic objectiu de l'oci nocturn al municipi de la Costa Daurada. Alhora, aquestes famílies han perdut poder adquisitiu arran de l'increment de preus que va desencadenar l'inici de la guerra a Ucraïna. «La gent va estar uns anys d'abstinència per la pandèmia i va estalviar per marxar de vacances el 2022, però ara ha pujat tot, els carburants, la llum... Tot menys els salaris», comenta Abenójar.A diferència de Tarragona, els principals al·licients turístics de Salou són la platja, la restauració i l'oci nocturn. «Aquí tenim una població flotant», apunta Abenójar sobre el fet que la majoria dels clients arriben a l'estiu, en temporada alta. Alhora, parla de la influència que té la proximitat amb PortAventura: «Potser ve una família de quatre persones que es gasta uns 600 euros al parc temàtic, que podria ser la meitat dels diners que es gastaran en tot el viatge. Arriben famílies, però també estan afectades per la pujada de preus».Si bé la clientela ha baixat respecte al 2022, que es considera un bon any, també es troba força lluny de la del 2019, abans de l'inici de la pandèmia. «Què és el que deixa de fer la gent quan té tantes despeses? L'oci», argumenta el president de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Salou.