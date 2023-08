L'òptica Budesca de Tarragona anuncia el seu tancament després de 126 anys

Després de tres generacions al capdavant del negoci, anuncien que el 15 de setembre l'empresa tancarà definitivament les seves portes

Actualitzada 16/08/2023 a les 20:35

Òptica Budesca, empresa tarragonina, celebra demà el seu 126è aniversari al servei de la ciutat i ho farà amb el anunci del seu tancament. Des de la seva fundació l'any 1897, Òptica Budesca ha dedicat el seu dia a dia a la cura de la salut ocular i visual, i en l'atenció ortopèdica i auditiva, i ara, després de tres generacions al capdavant del negoci familiar, anuncien que el pròxim 15 de setembre l'empresa tancarà definitivament les seves portes.Durant aquest període, oferiran als seus clients i clientes promocions exclusives i descomptes especials per a acomiadar-se de manera definitiva de la ciutat a la que ha servit durant més d'un segle. «Per l'Òptica Budesca, és un orgull haver rebut a casa seva generacions de famílies i clients que els hi han fet confiança i els han donat suport, a tots ells i elles els volen agrair i dedicar aquesta celebració. Els actuals propietaris de l'Òptica Budesca, Eulàlia Budesca i Veremon Bru, estaran encantats de rebre per darrera vegada els seus clients», conclouen.