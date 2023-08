Jordi Sendra exigeix al govern de Tarragona mesures per aturar «la plaga de coloms»

El conseller portaveu de Junts assegura que «30 coloms fan bonic, però 30.000 són una plaga que embruten la nostra ciutat»

Actualitzada 17/08/2023 a les 17:49

El conseller Jordi Sendra ha exigit al govern municipal mesures per aturar la «plaga de coloms», ja que segons el conseller «30 coloms fan bonic, però 30.000 són una plaga, embruten la nostra ciutat i generen un problema de salut greu contra els nostres ciutadans».De fet, Sendra també afirma que la «problemàtica de neteja que pateix Tarragona, és en part també per culpa de la plaga de coloms i no podem permetre que Tarragona s'embruti perquè entre altres motius no actuem contra aquesta plaga».