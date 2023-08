El Port de Tarragona comença a retirar una desena de palmeres del barri del Serrallo per seguretat

L'actuació, amb un pressupost de 14.000 euros, preveu substituir els arbres amb una nova espècie més resistent

Actualitzada 17/08/2023 a les 15:11

El Port de Tarragona ha començat a retirar una desena de palmeres ubicades al barri del Serrallo per motius de seguretat. Ho fa després que els tècnics de l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) detectessin l'aprimament dels troncs d'alguns dels arbres de la zona i un informe confirmés el seu mal estat.Per aquest motiu, s'ha recomanat la tala d'un total d'onze exemplars per evitar el risc d'accidents. Després de la seva retirada, l'APT hi plantarà palmeres d'una espècie més resistent. L'actuació té un pressupost de 14.000 euros i es preveu que s'allargui durant la setmana vinent.