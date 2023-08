El Cós del Bou tanca les Festes de Sant Roc de Tarragona amb una gran participació

El tradicional seguici de l'Ofici va encapçalar la programació de festes del dia de Sant Roc

Actualitzada 16/08/2023 a les 20:49

El seguici de l'Ofici de Sant Roc, que es va dur a terme durant el matí d'ahir dimecres 16 d'agost, va ser un dels actes de l'últim dia de programació de les Festes del Cós del Bou, que enguany han celebrat el seu 179è any de vida. Com ja és habitual, l'Anada a Ofici va començar a les 11 h., des del carrer Cós del Bou, en direcció a l'església de Sant Francesc. El seguici anava encapçalat pel Canó, seguit de diferents elements populars de la ciutat i el barri.A les 11 h., va iniciar-se l'Anada a Ofici des del carrer Cós del Bou fins a l'església de Sant Francesc, a la Rambla Vella. El seguici l'encapçalava el Canó, seguit dels timbalers del Drac de Sant Roc Petit; el Maginet de les Timbales; els Gegants Vells Petit i del Cós del Bou, acompanyats de la música dels grallers Bufacanyes; els Nanos i el Nano Calero; i els Gegants del Cós del Bou, acompanyats dels Grallers Els Bordons.Els amics i veïns del barri, la Pubilla, les Dames i les autoritats presents van tancar el seguici, acompanyats de la música de la Xaranga Tocabemolls. A l'església de Sant Francesc es va celebrar l'Ofici, presidit pel mossèn Ignasi Durany. Es van beneïr les coques i, tot seguit, la professó va tornar cap al barri. El seguici de tornada va partir des de l'església de Sant Francesc, va recóorer la Via de l'Imperi i altres carrers, per acabar al Cós del Bou.Durant el recorregut, es va veure un gran ambient pels carrers de Tarragona, famílies, joves i grans es van apropar per presenciar l'esdeveniment. A més, en el transcurs del seguici, gegants i capgrossos van anar parant en certs punts de la ciutat, com l'Antiga Audiència o el carrer Major, per fer les seves ballades. Un cop la professó va arribar al Cós del Bou, allà es va trobar molts veïns que esperaven per fer la tradicional cloenda de l'esdeveniment.Entre ells, hi havia una família que havia vingut des de la ciutat de Barcelona. Els pares, Pep i Helena, explicaven que s'havien desplaçat fins a Tarragona perquè «un amic, que és del barri, ens ho va recomanar». «Aquest ja és el tercer estiu que venim. Hi ha molt bon ambient i al nen li encanten els gegants i capgrossos, tant a les Festes de Sant Roc, com per Sant Magí o Santa Tecla», afegia.Al Cós del Bou, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va agafar la imatge de Sant Roc per tornar-lo al seu barri, acompanyat del president de les Festes de Sant Roc, Josep Ferrer Vilar. El mateixdeclara que «han estat uns dies amb un ambient magnífic. Em sembla que és el millor any que hem tingut, feia molts anys que no ho veia tan ple, des que era jovenet». «La cercavila de dilluns tenia els carrers plens a vessar, i la diada, el mateix», afegia.