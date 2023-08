Clam veïnal a Tarragona contra la venda nocturna d'alcohol en establiments 24 hores

L'AV del barri del Port denuncia els aldarulls que pateixen per part de la gent que compra en aquestes botigues i es queda al carrer a beure

La calor no és l'únic problema que han de combatre els veïns del barri del Port quan van al llit a dormir. També han d'aguantar persones incíviques que interrompen el silenci de la nit amb crits, baralles i aldarulls. Des de l'Associació de Veïns del barri del Port denuncien que la venda nocturna d'alcohol en les botigues que obren 24 hores al dia no fan més que agreujar aquesta situació. I, com sempre, els residents de la zona són els grans perjudicats, sobretot perquè no es respecta el seu descans.«Hi ha quatre o cinc establiments d'aquesta mena al nostre barri», apunta la presidenta de l'agrupació veïnal, Mari Carmen Puig, qui explica que la majoria dels clients que compren aquest alcohol, «el beuen directament al carrer, tot i que està prohibit». Alguns es queden davant de la mateixa botiga, mentre que altres, van a altres punts del barri, com la plaça dels Carros: «És un dels llocs més habituals». Puig assenyala que els veïns estan «cremats», d'aguantar les conseqüències d'aquesta venda nocturna d'alcohol. «Es crea molt de xivarri, que pot durar fins a les 6 del matí, la gent es torna més sorollosa i alguns, també més conflictius». En aquest sentit, apunta que les baralles al carrer són cada cop més recurrents.El passat mes de juliol, els veïns ja van mostrar el seu malestar pel soroll que ocasionava l'oci nocturn. «Era més puntual, ja que passava només els caps de setmana. En canvi, el problema amb aquests establiments passa cada nit», assegura Puig. En aquell moment, els veïns demanaven més presència policial per posar fi a la problemàtica. Ara, tornen a reclamar més control de la Guàrdia Urbana. Segons expliquen al Blog del barri del Port, els veïns «han traslladat les queixes tant als mateixos establiments com a l'Ajuntament». Exposen que el consistori els ha comunicat que «no disposen d'una normativa i regulació municipal respecte a la venda nocturna d'alcohol, però que es tindrà en compte per dur a terme inspeccions i sancions si s'escau».Puig comenta que els veïns han trucat a la Guàrdia Urbana, en diverses ocasions, per reclamar la seva presència. «Potser ha funcionat algun cop, però gairebé mai és efectiu», indica. Més enllà del soroll que s'ha d'aguantar a les nits, la presidenta veïnal també denuncia la inseguretat que provoca aquesta situació, així com la brutícia que genera la gent beguda al carrer. Alguns d'aquests, fins i tot, acaben adormits enmig del carrer o al portal d'un edifici. «Si veiem que no es fa cas als temes prioritaris per als veïns, no descartem tornar a treure les pancartes i mobilitzar-nos per reclamar un barri del Port digne», confessa Puig.