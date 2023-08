Tarragona reparteix 4.403 àpats a 168 persones grans que dinen en companyia

Les xifres del 2023 constaten que el 73,21% dels usuaris són dones i el 26,79% són homes

Actualitzada 15/08/2023 a les 19:38

El projecte Dinem en Companyia ha permès repartir aquest 2023 un total de 4.403 àpats entre les 168 persones usuàries, la majoria de les quals són dones, que representen un 73,21%. La iniciativa, que va començar la seva prova pilot el juny del 2022, s'està duent a terme a les llars de gent gran de Sant Salvador i del centre, on es va posar en funcionament el 27 de març d'aquest mateix any. L'objectiu és combatre l'aïllament social entre les persones de la tercera edat oferint dinars a preus reduïts (4,5 euros) en un espai de trobada entre iguals que faciliti crear vincles d'amistat.La prova pilot, que es va fer a la llar municipal de Sant Salvador, va suposar el repartiment de més de 1.600 àpats entre el juny i el desembre de l'any passat, una xifra que ja s'ha superat amb escreix amb els 3.080 dinars que s'han servit entre 65 usuaris a la mateixa llar des del passat gener. Al barri de Sant Salvador, la mitjana d'àpats diaris és de 21.L'èxit del projecte, impulsat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) i l'Àrea de Gent Gran de l'Ajuntament de Tarragona, va fer que s'implementés també a la Llar de Gent Gran Centre fa uns cinc mesos. Allà, s'han repartit 1.323 àpats entre 103 persones i fan una mitjana de 17 dinars diaris. A més, les persones que ho desitgen es poden quedar a fer activitats o veure la televisió en companyia.«Estem molt satisfets de l'evolució d'aquest projecte. Tant les persones de les llars com els usuaris l'estan vivint molt positivament i, realment, es compleix l'objectiu de la proposta, que no és cap altre que la lluita contra la soledat no volguda, un dels principals objectius que ens hem marcat amb la gent gran», expressa la consellera de Serveis Socials, Cecilia Mangini, sobre l'activitat, gestionada per l'associació socioeducativa Joventut i Vida mitjançant un conveni de col·laboració amb el consistori.L'edat mitjana dels usuaris és de 77 anys, tot i que n'hi ha uns pocs que no arriben als 65 (5 persones) i alguns que superen els 85 (27 persones). Allà on es nota més la diferència entre homes i dones és a la llar del centre, on s'han beneficiat del servei 81 dones i 22 homes. Per accedir als àpats de Dinem en Companyia, els interessats poden fer una sol·licitud general a través de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC).