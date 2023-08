Salvador Fà, perpetuador de les festes de Santa Tecla 2023

El seu nomenament es farà durant l'acte de La Crida, que marcarà el tret de sortida de les festes

Actualitzada 16/08/2023 a les 11:52

Salvador Fà Vallverdú serà nomenat perpetuador de les festes de Santa Tecla d'enguany durant el tradicional acte de La Crida, que marcarà el tret de sortida d'aquestes festes 2023.Vinculat a la cultura popular per tradició familiar, el seu pare, Salvador Fà i Llimiana va ser un coreògraf i director de danses de reconeguda trajectòria, i ànima de l'Esbart Dansaire de Tarragona, a la que el Salvador pertany des de la seva fundació l'any 1982. Ha estat un dels principals impulsor del Seguici Popular en general, i ha participat activament en la recuperació del Ball de Gitanes, Ball de Serrallonga, el Ball de Pastorets i Ball dels Set Pecats Capitals, així com ha assessorat el Ball de Cossis i el Ball de Titans.La consellera de Cultura de l'Ajuntament ha destacat «la seva dilatada i reconeguda trajectòria dins la cultura popular de casa nostra» així com «la seva important tasca divulgativa per explicar les festes».Graller en actiu durant els primers anys de la democràcia, Fà és membre de la Comissió Assessora del Seguici Popular des de la seva creació l'any 1991, i speaker habitual durant la tanda de lluïment del seguici el matí de Santa Tecla a la plaça de la Font. L'any passat va ser el comissari dels actes commemoratius dels 700 anys de l'Arribada del Braç de Santa Tecla a Tarragona.