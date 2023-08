MSC Cruceros portarà més de 120.000 turistes a Tarragona l'any 2024

La companyia de creuers preveu fer 28 escales a la ciutat

Actualitzada 16/08/2023 a les 11:13

MSC Cruceros continua apostant pel Port de Tarragona per al proper 2024 per als embarcaments dels passatgers a bord de MSC Fantasia. D'aquesta manera, la companyia farà l'any vinent 28 escales a la ciutat, xifra que suposarà l'arribada d'uns 120.000 turistes.MSC Cruceros es va estrenar a la ciutat l'any 2022 amb 9 escales, mentre que enguany la companyia ha comptat amb 26 escales, la qual cosa es tradueix en més de 75.000 turistes.L'any que ve la xifra que es veurà incrementada ja que el MSC Fantasia és un vaixell de 1.600 cabines enfront de les 1.300 amb les quals compta el vaixell que opera actualment en aquest port. A això cal sumar-li a més el recent acord que ha signat la companyia amb PortAventura World i amb el qual els passatgers de MSC Magnifica tindran l'oportunitat de gaudir dels 3 parcs temàtics que ofereix el resort durant l'escala a la ciutat. L'excursió inclou el trasllat des del port fins al resort, situat en la Costa Daurada. Per tant, amb les ja esmentades 28 escales en 2024, es preveu que la ciutat albergui l'arribada d'uns 120.000 turistes.En aquest sentit, el president de l'Autoritat Portuària, Saül Garreta, assegura que «el Port de Tarragona celebra l'aposta de MSC Creuers per continuar treballant amb nosaltres. Ens sentim molt a gust col·laborant amb la companyia de creuers amb major compromís per la descarbonització del sector i la sostenibilitat econòmica».Per la seva banda, Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros, explica que «és un orgull per a nosaltres poder continuar estrenyent llaços amb els ports espanyols i, en el cas del Port de Tarragona, la nostra aposta per la zona ha estat ferma des del principi», ja que un dels objectius és «impulsar la Costa Daurada com a màxim exponent d'un turisme familiar».