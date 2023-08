'Lluç del Miracle' és la més ràpida a la XII Travessa d'Andròmines

L'acte portava per títol 'Hard Duck', com a protesta davant el projecte del Hard Rock que es vol impulsar a Vila-seca

Actualitzada 16/08/2023 a les 08:59

La platja del Miracle va tornar a acollir, ahir al matí, com ja és tradició en aquestes dates, la dotzena edició de la Travessa d'Andròmines de Sant Magí. La Fundació Alverna, amb la col·laboració de l'Agrupament i els Antics i Amics, van organitzar, en primer lloc, la travessa infantil i a partir de les 12 h. la travessa adulta. Aquesta edició portava per nom Hard Duck, i s'ha centrat en una protesta davant el projecte del Hard Rock, que es vol impulsar entre Salou i Vila-seca. Enguany, l'andròmina que va aconseguir fer el recorregut més ràpidament ha estat la Lluç del Miracle.«És una baixada de carretons, però al mar. Cada andròmina rep un got amb aigua de Sant Magí que els entrega l'organització, i han d'aconseguir tornar amb el màxim d'aigua possible», explicava un dels organitzadors de l'esdeveniment, Adrià Castellví. En aquesta edició, la bandera groga i la mala mar van condicionar la realització de l'acte. Tradicionalment, els participants havien d'arribar amb les seves andròmines fins a la boia, aquest any, però, la Creu Roja va reduir el recorregut. «Hem anat fins on ens ha deixat la Creu Roja, que sempre fan un molt bon servei per la seguretat de tothom», diu Castellví. Enguany, la participació de la Travessa ha baixat força respecte d'altres edicions. L'organitzador explica que «des que vam sortir de la pandèmia, ha baixat bastant la participació. Havíem arribat a tenir al voltant de vint embarcacions. Aquest any, en canvi, érem quatre a la travessa adulta i dues a la infantil». «Malgrat tot, repetir-ho any rere any ja és una victòria i animem a la gent que s'apunti per tornar a les jornades de gran participació», afegia. Cada any, l'acte té una temàtica diferent. Enguany, el títol que portava la dotzena edició de la Travessa d'Andròmines és Hard Duck. D'aquesta manera, els organitzadors protesten davant el projecte del Hard Rock que es vol impulsar en els terrenys del CRT PortAventura.La Travessa d'Andròmines sempre reparteix una sèrie de guardons, força especials, entre els mariners que han participat. Aquest any, es van repartir quatre premis, un per cada embarcació, tot just després d'haver finalitzat la cursa. Primerament, el premi a l'embarcació més ràpida va ser pels membres del Lluç del Miracle, que es van emportat el tradicional càntir que corrobora que van ser els primers a arribar. El premi Narcís Monturiol, que guardona la primera embarcació a enfonsar-se, va ser per les membres del Jar Roc. Aquest premi duu el nom de Monturiol, perquè va ser un enginyer que va inventar el primer submarí tripulat. Per altra banda, el premi Germans Dalton, a l'andròmina més tramposa, se'l van endur els membres de la Dojo Mojo Casa House. Els tres nois que conformaven aquesta embarcació anaven disfressats de Ken, un dels personatges de la pel·lícula de moda, Barbie. Finalment, el premi a la millor caracterització se'l van endur els membres del Vrivòn. Tres nois que van parodiar l'embarcació del rei emèrit, Joan Carles I, el Bribón.Un dels participants, David de la Torre, feia una valoració de la jornada. «Ja he participat vuit o nou cops i, malgrat que des de la tornada de la pandèmia, ha baixat la participació, l'ambient que hi ha cada any és molt bo, i això és important», deia. «Dins l'aigua, era difícil perquè hi havia bandera groga i la mar estava molt moguda, però aquests anys també són divertits. A més, ens hem emportat els Germans Dalton, premi que, tant l'Adrià com jo, hem guanyat cinc o sis cops. Ja és nostre històricament i el busquem cada any que participem, és un orgull», afegia.

Sant Magí 2023 continua

A banda de la Travessa d'Andròmines, ahir al matí, també es va realitzar la tradicional enramada, que organitza La Moixiganga i guarneix el carreró de Sant Magí. A més, La iMAGInada va obrir les portes a entitats com l'Esplai La Grapadora i l'AEIG Alverna per fer un matí d'activitats per infants al Camp de Mart. Pel que fa a la programació del dia d'avui, a les 18 h., el Club Diògenes Tarragona organitza una tarda de jocs de taula al seu local. Paral·lelament, a les 19 h., els Xiquets de Tarragona inauguren l'exposició Xiquets en blanc i negre al Pati Jaume I de l'Ajuntament. És un homenatge a la fotografia castellera i un reconeixement a la carrera d'Emilio Garcia. Per acabar, a les 22 h., l'Esbart Dansaire de Tarragona organitza una ballada de festa major a la plaça de la Font, com a acte de cloenda del seu 40è aniversari. L'espectacle explicarà com se sentien els seus fundadors i com s'expressen els balladors actuals de l'entitat.