Els veïns de la Móra-Tamarit recullen signatures a favor de ser una EMD

Jordi Sendra, portaveu de Junts, defensa que els residents han de poder decidir el seu futur a través d'una consulta popular

Actualitzada 15/08/2023 a les 20:41

Passar a l'acció

L'Associació de Veïns de la Móra-Tamarit ha començat una recollida de signatures per reafirmar la voluntat del barri de Llevant de ser una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD). El president de l'agrupació veïnal, Francesc Garcia, explica que han decidit fer aquest pas després de veure que l'Ajuntament «no s'ha mostrat receptiu». En aquest sentit, lamenta que no va poder arribar a «discutir» sobre aquest tema amb l'anterior govern. De moment, tampoc han mantingut cap reunió amb el nou executiu: «Fa dies que hem demanat una reunió amb l'alcalde, Rubén Viñuales, i la consellera del nostre barri, Isabel Mascaró, i encara no hem rebut resposta».La idea de reduir la seva dependència de Tarragona va néixer fa una dècada, quan també van recollir prop de 700 firmes perquè la Móra-Tamarit fos reconeguda com a Òrgan Territorial de Gestió Descentralitzada. Des de l'associació de veïns asseguren que el govern socialista de Josep Fèlix Ballesteros no els va fer cas. Tampoc quan van demanar de constituir una EMD, moment en què van demanar les dades econòmiques del nucli urbà. Aquestes, però, no van arribar fins al final del mandat d'ERC, Junts per Tarragona i la CUP.Amb les xifres ja a la mà, l'AV de la Móra-Tamarit va presentar un estudi econòmic de viabilitat en cas de fer efectiva la segregació. En aquesta anàlisi, es concloïa que, si fos un municipi independent, tindria un superàvit de gairebé mig milió d'euros, ja que, segons les dades del consistori, el barri de Llevant ingressaria 3.218.000 euros anuals, mentre que en gastaria 2.728.000. «Ens han d'explicar on va a parar aquest mig milió d'euros, que veiem que no repercuteix aquí», indica Garcia, qui recorda que la voluntat de segregar-se neix després de «dècades de deixadesa per part de l'Ajuntament».El president de l'agrupació veïnal explica que, després d'exposar aquest estudi econòmic, van demanar una reunió amb l'anterior govern: «Els vam donar temps, van arribar eleccions i res». Ara, a l'espera d'una trobada amb Rubén Viñuales i Isabel Mascaró, l'associació de veïns ha decidit passar a l'acció amb la recollida de firmes que acabaran presentant al consistori tarragoní. «De moment, hem fet gestions per correu electrònic i Whatsapp, i tenim 250 signatures», explica Garcia, que assegura que és només el principi. Després de les vacances, començaran a anar porta a porta. Tot i que afirma que la «primera opció» és arribar a ser una EMD de manera consensuada amb l'Ajuntament, confessa que «si veiem que no hi posen de la seva part, ens veurem empesos a segregar-nos» per ser un municipi independent.El passat dilluns, el portaveu del grup municipal de Junts, Jordi Sendra, va defensar que els veïns de la Móra-Tamarit «han de poder decidir lliurement el seu futur» a través d'una consulta popular. «L'EMD pot ser una solució de consens i ho defensarem des del grup municipal de Junts», afegia. Tot i això, apunta que «la millor opció és que l'Ajuntament inverteixi en la Móra», ja que els veïns, que paguen «molts impostos», senten que han estat oblidats durant aquests anys. Sendra, que és veí de la Móra, afirma que «no vull deixar de ser tarragoní», però «per damunt de tarragoní soc demòcrata i, si volen votar en relació amb això, tindran el nostre suport».