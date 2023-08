El programa 'Genius' de la Diputació de Tarragona busca evitar la «fuga» de talent jove

Les beques permeten una estada professional a l'estranger per després traslladar els coneixements a un ens públic de la demarcació

Actualitzada 16/08/2023 a les 12:19

Evitar la «fuga» de talent jove

Des del 2020, els joves menors de 35 anys, residents a la demarcació de Tarragona, amb titulació universitària i que es troben a l'atur poden inscriure's al programa d'ajuts Genius. Es tracta d'unes beques que ofereix la Diputació de Tarragona i que permeten a les persones interessades beneficiar-se d'una estada professional a l'estranger per després traslladar els coneixements adquirits a un ens públic de la demarcació. L'objectiu és evitar la «fuga» de talent jove i afavorir la competitivitat del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. El Pol Martí, participant de la segona edició, n'és un exemple. Assegura que ha passat d'estar a l'atur a impulsar iniciatives de desenvolupament local a l'Ajuntament de Tarragona.Com molts joves de la seva generació, el Pol Martí va acabar el grau en ciències polítiques i no va trobar feina dins el sector. Després d'estudiar un màster i obtenir els mateixos resultats laborals, es va veure obligat a tornar a casa els pares a Tarragona. Les comarques tarragonines tampoc van donar sort al jove, qui va veure frustrat el seu somni de convertir-se en gestor de polítiques públiques i va acabar acceptant una feina com a mosso de magatzem en una empresa de la ciutat.Un any més tard, la casualitat va fer que es topés amb el programa Genius. Una beca que li va permetre conèixer el funcionament de la delegació del Govern de la Generalitat a Brussel·les durant cinc mesos. A més, durant els dos mesos posteriors va completar la seva formació a la Diputació de Tarragona.Ara, mig any més tard, treballa a l'Ajuntament de Tarragona, impulsant projectes de desenvolupament local. «Diuen que la bona sort es treballa», ha afirmat Martí, qui es mostra esperançat en seguir durant molts anys a Tarragona Impulsa per «intentar canviar la realitat social que ens envolta i millorar el territori». «El Genius m'ha servit com a catalitzador de totes les formacions i esforços del passat per acabar trobant el meu camí», ha detallat.La Júlia Prats, participant de la tercera edició del Genius, també va assabentar-se del programa per casualitat. Després d'estar treballant uns mesos a Irlanda, Prats va tornar a Vila-seca i va començar a buscar feina en el sector del turisme. Els tècnics de l'oficina de Garantia Juvenil van informar-la del programa, poques hores abans que s'acabés el termini d'inscripció. Una oferta que no va rebutjar.«Ha estat una experiència molt positiva», ha afirmat Prats, qui anima els joves de la demarcació de Tarragona a provar-ho. «Brussel·les t'enriqueix molt, perquè veus que aquí tot és molt petit i t'adones que moltes decisions venen donades d'allà i acabes d'entendre com els acords europeus s'acaben aplicant a casa nostra», ha explicat.Prats ha acabat el programa fa un mes i es mostra il·lusionada en què sorgeixi «una bona oportunitat» per quedar-se al territori. Tot i això, no descarta tornar a marxar a l'estranger i buscar sort allà, on assegura que les condicions laborals, sobretot, en el sector del turisme, són millors. «Quan surts fora, veus que els sous són més elevats que aquí», ha detallat Prats.En qualsevol cas, Prats ha celebrat l'existència del Genius i creu que s'hauria de fer més difusió. «Si ho hagués sabut, m'hauria inscrit abans», ha puntualitzat. De moment, el programa ja encara la quarta edició. El pròxim 8 de setembre finalitza el termini, perquè els menors de 35 anys de la demarcació de Tarragona, demandants d'ocupació i amb titulació universitària puguin apuntar-s'hi.