Els fets s'han produït a la zona del Parc Central

Actualitzada 16/08/2023 a les 14:47

Quatre unitats de Bombers de la Generalitat han treballat aquest migdia en un incendi en un edifici de l'avinguda Roma de Tarragona, al costat del Parc Central. L'avís l'han rebut a les 13.37 hores.Quan han arribat al lloc els efectius han trobat l'escala de l'edifici plena de fum i han localitzat el foc en un segon pis. A les 13.47 hores han donat l'incendi per extingit, moment en que han procedit a la ventilació de l'edifici.Dues persones han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per inhalació de fum, tot i que han rebut l'alta in situ.