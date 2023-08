Un usuari bromejava que s'havien donat pressa per agafar lloc a la platja a primera hora

Actualitzada 16/08/2023 a les 10:20

Uns turistes es van prendre la llibertat, el dimarts al matí, d'aparcar el seu cotxe a la sorra de la platja del Miracle de Tarragona. Així ho explicava l'usuari @tgnlegends a Instagram, on bromejava que «s'han donat pressa per agafar lloc a la platja del Miracle a primera hora».El cert és que van aconseguir un lloc privilegiat on poder deixar el seu vehicle, mentre gaudien d'un bany.