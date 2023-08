Rescaten una dona que s'estava ofegant a la platja del Miracle

Els socorristes han hagut de rescatar una dona que s'estava ofegant mentre es banyava dins l'aigua

Actualitzada 15/08/2023 a les 10:32

El servei de socorrisme de Creu Roja ha hagut d'intervenir a primera hora del matí d'aquest dimarts a la platja del Miracle de Tarragona. Els socorristes han hagut de rescatar una dona que s'estava ofegant mentre es banyava dins l'aigua.El servei de vigilància ha alertat al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el qual s'ha desplaçat fins a la platja tarragonina.La platja del Miracle enguany està sent un punt negre en quant a ofegaments i és que en aquesta platja ja han mort tres persones de diferents edats i d'altres han resultat ferides durant aquest estiu. Arran d'aquest situació, l'Ajuntament va decidir ampliar el servei de socorrisme fins les 20 hores, millorar el sistema de megafonia i instal·lar unes boies per delimitar la zona on hi ha corrents perilloses.