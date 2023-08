El raper Travis Scott publica el videoclip de 'Circus Maximus' gravat a Tarragona

Al vídeo apareixen les colles castelleres tarragonines

El raper nord americà Travis Scott ha publicat aquest dimarts el videoclip de la seva nova cançó Circus Maximus gravat a Tarragona. En un vídeo que dura al voltant d'una hora i quart, els Castellers de Vilafranca apareixen a la primera part, on es veu el cantant participant en l'aixecament d'un 4 de 9 amb folre. En un primer moment, Scott es vesteix amb la roba castellera, i acaba formant part de la colla. També es destaquen primers plans dels seus integrants i de la Tarraco Arena Plaça (TAP), on estan presents diferents colles tarragonines que hi van col·laborar. La cançó forma part del seu nou àlbum Utopia i ja acumula més de 85.000 visualitzacions en només una hora.El rodatge es va fer el 2 de juliol passat amb el mateix Scott, mobilitzant unes 300 persones, entre membres dels Verds i d'altres colles. La productora executiva del projecte, Laura Serra, de l'empresa Canada, va explicar que la idea de gravar amb els castellers va ser del mateix raper, fascinat per les «torres humanes» que es fan a Catalunya.En rebre l'encàrrec, Canada va contactar amb els Castellers de Vilafranca, que de seguida s'hi van apuntar, i es va organitzar el rodatge a la TAP. D'altra banda, al vídeo es veu el raper en altres localitzacions de Tarragona.