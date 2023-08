Arlet Adserà i Max Busom seran la princesa i el cavaller 2023 de la Cucafera

Tots dos representaran la llegenda el proper 16 de setembre en l'acte 'La Cucafera Baixa 2023' per les festes de Santa Tecla

Actualitzada 15/08/2023 a les 11:28

Arlet Adserà de 8 anys i Max Busom de 9 anys han estat escollits princesa i cavaller d'aquest 2023 per capturar la Cucafera, domesticar-la i fer-la bona.La bèstia va despertar novament el passat 29 de juliol després d'un any hivernant, en l'acte La Despertada de la Cucafera, en el marc de les XXXII Festes del Barri del Port de Tarragona.Un total de 7 nenes i 4 nens d'entre 6 i 12 anys de Tarragona es van inscriure i per participar al càsting La Cucafera busca princesa i cavaller 2023 presentat per Adrià Recasens aquest diumenge tarda a la plaça de les Cols en el marc de les festes de Sant Magí 2023.El jurat, format enguany per Carlota Hernando i Macarena Pretel, les dues primeres princeses que van viure l'experiència, i Iria Donaire, han tingut en compte la memorització del poema que s'havien d'aprendre, però també la posada en escena, soltesa i expressivitat dels candidats i candidates.Sofia Marín i Òscar Vendrell, princesa i cavaller del 2022, han estat presents per explicar la seva experiència, i fer el relleu amb els seus successors.Arlet Adserà i Max Busom representaran la llegenda el proper 16 de setembre en l'acte La Cucafera Baixa 2023 en les festes de Santa Tecla.