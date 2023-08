Un nou robot permet quintuplicar les accions preventives de plagues

El 2022 es van fer tractaments a 17,6 quilòmetres de col·lectors, i el 2023 se n'han fet a 86,3

Els tractaments preventius antiplagues als col·lectors de la ciutat s'han multiplicat per cinc en un any. L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) va intervenir a 17,6 quilòmetres el 2022, mentre que aquest any, només fins al juliol, ja ho ha fet a 86,3 quilòmetres. Aquest augment és la conseqüència de la incorporació d'un nou robot que permet fer tractaments per polvorització a l'interior dels col·lectors de manera més senzilla i ràpida.



Ematsa ha acoblat el polvoritzador agrícola d'alta pressió a la càmera del robot amb la finalitat de poder fer a fons el tractament al col·lector. L'empresa destaca la facilitat a l'hora de muntar-lo i desmuntar-lo com un dels punts importants del sistema, que ha permès reduir el temps de tractament i ha augmentat el camp d'aplicació. A més, l'increment d'accions als col·lectors també s'entén per la incorporació d'un nou biocida amb baixa toxicitat i més efectivitat.La majoria dels tractaments preventius de desratització i desinfecció dins de la xarxa de clavegueram es fan durant la tardor i l'hivern, per tal d'eliminar els focus de creixement de plagues que poden proliferar en els mesos de calor. Més enllà dels col·lectors, també es fan accions als pous. En aquest sentit, el 2022 se'n van fer 20.588, mentre que aquest any se n'han fet 5.085.D'altra banda, Ematsa també duu a terme tractaments correctius a partir dels avisos que la ciutadania realitza al telèfon d'atenció (), operatiu les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any. Arran de les trucades, l'any passat es van fer 1.266 accions correctives, mentre que el 2023, fins al juliol, se n'han fet 644.

Una cinquantena de rates

Ematsa ha rebut aquest any 243 trucades per la presència de paneroles i rosegadors. El 2022, en van ser 404. Tal com assegura l'empresa encarregada de la gestió de l'aigua, els tractaments s'activen en un temps màxim de 72 hores des de la notificació i la majoria dels avisos són per paneroles, tot i que també hi ha diversos que són per rates. Concretament, el 2023 se n'han registrat 49 d'aquesta mena, molts dels quals són del centre de Tarragona. Pel que fa al 2022, la presència de rates va fer sonar el telèfon 104 vegades.



Des de l'abril del 2013, el control de plagues de paneroles i de rates és competència d'Ematsa, que cada any planifica diferents actuacions per tal de poder fer seguiment a cadascuna de les zones de la ciutat i eliminar els efectes negatius que poden ocasionar.



Fonts d'Ematsa apunten que, en els darrers anys, s'ha comprovat que la tasca «preventiva i constant» durant tot l'any dins de la xarxa de clavegueram genera bons resultats, ja que s'aconsegueixen mantenir uns nivells baixos d'incidència. Amb la pujada de temperatures i l'escassetat de pluges, la intenció és continuar realitzant tractaments preventius en els col·lectors i intensificant-los, així com millorar les tècniques i les accions desenvolupades.