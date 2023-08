Tarragona netejarà els microplàstics de les platges amb una màquina

Fins ara, la neteja es fa de forma manual o mecànica, però no retira els residus més petits

Actualitzada 13/08/2023 a les 19:49

L'Ajuntament de Tarragona netejarà els microplàstics i microfragments de les platges amb una nova màquina garbelladora la pròxima temporada. Actualment, la neteja es realitza manualment o amb màquines que retiren objectes de més de 8 mil·límetres. Els elements amb mides inferiors es queden a la sorra, amb la possibilitat que, en cas d'haver-hi un temporal, acabin al mar. Per aquest motiu, ha licitat la compra d'aquesta màquina que permet recollir els residents d'entre 4 i 7 milímetres. L'adquisició està finançada a través dels fons NextGenerationEU.



Ara com ara, la neteja de la costa tarragonina es fa manualment o mecànicament. La neteja manual consisteix en el buidatge de papereres i la retirada de grans residus sòlids presents a la sorra. Per altra banda, la neteja mecànica es duu a terme amb tractors i màquines garbelladores, que passen la totalitat de la superfície de la sorra en un gruix de 8 centímetres per eliminar qualsevol fragment. Ara, tenen un ull de malla de 8 mil·límetres, que les converteix en incapaces de retirar residus de mides inferiors a aquesta. Els fragments que no aconsegueix emportar-se, es queden a la sorra, amb la probabilitat que un temporal els pugui portar cap al medi marí.El procés de licitació, que va engegar l'Ajuntament, busca una màquina amb un ull de malla entre 4 i 7 mm i que pugui detectar fragments amb una profunditat de 15 centímetres. El preu total del subministrament és de 18.143,95 euros, amb l'IVA inclòs. El termini de presentació d'ofertes finalitzarà el 29 de setembre, i l'empresa haurà de lliurar-la abans del 15 de maig de 2024.Aquesta és la solució que ha trobat l'Ajuntament, davant l'habitual presència de microresidus com els pèl·lets a les platges, les petites boles de plàstic que arriben a la sorra a partir de pèrdues de la indústria química.Un estudi del 2018 estima que, a la Unió Europea, es perden fins a 160.000 tones de pèl·lets cada any. D'entre les 6.000 neteges que es van fer a diferents ciutats, les platges de la demarcació de Tarragona van resultar ser les més contaminades. La problemàtica ve d'anys enrere i no afecta només a les platges de la ciutat de Tarragona. El 2021, en una operació impulsada per ecologistes, es va recollir 790.000 de pèl·lets en una àrea de 938 metres quadrats a la Pineda.De fet, algunes companyies, ja incorporat teconologia per evitar la fuita d'aquests microplàstics. El juny del 2023, per exemple, Repsol va implantar el, una nova tecnologia que deteca pèrdues de pèl·lets de plàstic, per evitar que aquest material acabi al mar.