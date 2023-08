Inicien el procediment per desocupar dos pisos de Tarragona que generen problemes de convivència

Un està situat a la Rambla de Ponent i l'altre al carrer Sant Miquel

Actualitzada 14/08/2023 a les 14:37

L'Ajuntament de Tarragona ha iniciat el procediment per desocupar dos pisos, un a la Rambla de Ponent i un altre al carrer Sant Miquel, el propietari del quals són un banc. La nova llei de l'habitatge -aprovada pel Parlament de Catalunya el febrer d'enguany- permet als ajuntaments actuar davant ocupacions de pisos de grans tenidors si aquests generen problemes de convivència veïnal.«Aquesta norma ens dona l'instrument necessari per actuar davant la justícia en els casos que els propietaris de l'immoble no denunciïn l'ocupació», subratlla la consellera de Seguretat Ciutadana, Sonia Orts.Aquest és el cas d'un pis de la Rambla de Campclar, que ja està en mans del Jutjat de Primera Instància que disposa d'un informe de la Guàrdia Urbana argumentant la situació d'inseguretat que provoquen els ocupes.Hi ha un altre pis al carrer Sant Miquel, també en mans d'un gran tenidor, que també està denunciat per l'Ajuntament de Tarragona amb l'objectiu d'aconseguir la desocupació i, per tant, acabar amb les molèsties que provoquen al veïnat. A més a més, la Guàrdia Urbana fa molt temps que fan un seguiment dels ocupes d'aquest pis perquè tenen un llarg expedient delictiu relacionat amb el tràfic de drogues i, amb aquesta nova llei, podran actuar amb més celeritat.Aquesta nova eina legal permet als ajuntaments lluitar contra l'alteració de la convivència, de l'ordre públic o acabar amb les situacions d'inseguretat o la integritat de l'habitatge (com per exemple punxar la llum).