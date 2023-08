Ematsa projecta la renovació de la xarxa d'aigua de la Part Alta de Tarragona

L'empresa compta amb un pressupost de 858.542 euros per substituir canonades de fibrociment per altres de fosa dúctil

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) ha redactat un projecte per millorar la xarxa d'aigua potable de la Part Alta. La proposta, que es divideix en cinc àmbits, està valorada en 858.542,44 euros (IVA inclòs) i consistirà en la renovació de les canonades de fibrociment actuals per altres de fosa dúctil, així com la instal·lació en paral·lel d'una altra canonada de transport en el tram definit. El projecte ha acabat recentment el seu període d'exposició pública i serà l'Ajuntament qui, en cas de no haver-hi al·legacions, haurà d'aprovar-lo al ple, segons fonts d'Ematsa.



L'objectiu de l'entitat que gestiona el cicle de l'aigua a la ciutat és millorar les infraestructures que es trobin al final de la seva vida útil o requereixin la seva substitució per motius tècnics. El termini previst d'execució de totes les intervencions contemplades és de tres mesos, a partir de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig. Tanmateix, una vegada superats els tràmits administratius pertinents, la intenció d'Ematsa és desenvolupar la iniciativa per fases.La primera actuació projectada, tot i que l'ordre pot variar, comprèn la zona de les avingudes Catalunya i de la Reina Maria Cristina, on es canviaran canonades de fibrociment per unes noves de fosa dúctil. L'ús de materials de fibrociment està prohibit arreu de l'Estat des de l'any 2001, però encara queden moltes canonades d'aquesta mena que diverses ciutats i municipis del país van canviant a causa del risc per a la salut que suposen, ja que estan compostes d'amiant, un grup de minerals amb potencials efectes cancerígens. Dins de l'actuació relativa al primer tram de l'avinguda Catalunya i entorn també s'inclou la reconnexió de diferents circuits de la xarxa d'aigua, tant nous com existents, que permeten noves combinacions de tancament i obertura de vàlvules.El segon àmbit comprèn la zona del Col·legi Sant Pau Apòstol i el passeig de Torroja, on es farà un nou circuit de fosa dúctil per substituir l'actual de fibrociment, ja que «ha arribat al final de la seva vida útil», tal com indica el projecte. Pel que fa a la tercera actuació, serà ja a l'altre costat de la Muralla, a la zona del carrer de la Guitarra i Pla de Palau, on també s'instal·larà una nova canonada.D'altra banda, la quarta intervenció serà substituir el comptador de la zona del passeig de Sant Antoni per un nou, mentre que la cinquena, a la cantonada del carrer Merceria amb la plaça del Fòrum, consisteix en el canvi de l'actual canonada de fosa dúctil per una altra del mateix tipus.

El projecte també contempla la contractació d'un tècnic encarregat de fer seguiment arqueològic mentre durin els moviments de terres i una altra partida pressupostària per a la gestió de la documentació i de les possibles troballes. A més, el projecte inclou les diferents afectacions al trànsit que suposarà l'execució del projecte, sobretot a l'avinguda Catalunya i al passeig de Torroja.