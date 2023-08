Els investigadors van intervenir més de 50 kg d'haixix que els dos homes guardaven en un pis llogat al barri de Bonavista

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Tarragona van detenir dijous al barri tarragoní de Bonavista dos homes de 39 i 42 anys, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues i d'extorsió.



Segons la informació recollida pels mossos, un home va llogar a mitjans de l'any passat una habitació al barri de Bonavista. Poc després aquest home juntament amb el seu germà, va començar a utilitzar l'habitació per guardar droga, principalment haixix, que distribuïa i venia al detall al barri. Durant l'activitat il·lícita d'aquest dos germans, el propietari de l'immoble va voler finalitzar el contracte de lloguer ja que el llogater no li pagava i es va adonar que l'utilitzaven per ocultar-hi grans quantitats de droga. Va ser llavors quan els dos homes van començar a amenaçar-lo, agredir-lo i atemorir-lo per no deixar el pis.

En el transcurs de les amenaces, els dos investigats van arribar a obligar l'home a traslladar part de l'haixix que guardaven al pis. Després de fer-ho el van acusar d'haver-se quedat amb part de la substància per un valor de 8.000 euros.

Per tal de retornar-los aquest fals deute, van extorquir-lo perquè canviés de nom el pis i el posés al nom d'ells, moment en que desesperat i molt atemorit va acudir a la policia. El mateix dia de la denúncia i un cop acreditada l'activitat il·lícita dels dos germans tant pel que fa al tràfic de drogues com a l'extorsió, els investigadors van establir un dispositiu policial per detenir-los.

Aquest passat dijous, amb el suport d'equips de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) els investigadors van fer una entrada i perquisició al pis i van detenir els dos homes. En l'escorcoll de l'immoble els mossos van trobar gran quantitat de paquets d'haixix de diverses mides guardats en bosses i maletes. En total, van intervenir 50,5 kg de droga, la qual tindria un valor en el mercat il·lícit d'uns 400.000 euros.

Els dos detinguts, amb nombrosos antecedents policials, van passar ahir dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.