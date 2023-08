El tarragoní Yoel Vargas obté el premi a 'Millor ballarí de flamenc' al Festival Internacional del Cante de las Minas

El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión és el concurs de més renom dins el món del flamenc

Actualitzada 14/08/2023 a les 15:35

El tarragoní Yoel Vargas ha guanyat, aquest cap de setmana, el guardó 'Desplante' al millor ballarí de flamenc masculí al Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión.

Yoel Ferré Vargas és un ballarí i coreògraf tarragoní que va ser cap de cartell de la passada edició del festival Tarragona Sona Flamenc, on va presentar en estrena mundial el seu espectacle Flamenco, tablao.



Vargas va començar a estudiar flamenc a la seva ciutat natal, Tarragona, amb la professora Africa Aguilar. Es va graduar a l'Institut del Teatre i va obtenir el Premi Extraordinari dels Ensenyaments Artístics Professionals en l'àmbit de la dansa atorgat per la Generalitat de Catalunya.Tot i la seva joventut, ja compta amb una gran experiència i altres premis. Ha coreografiat l'espectacle, ha estat finalista en el 7è Certamen de Coreografia del Districte de Tetuán i 2n en el 29è Certamen de Dansa Espanyola i ha obtingut reconeixements com el Premio de la Crítica o el premi de la Fundació AISGE alballarí excel·lent. També ha estat premi d'interpretació en la Convocatòria Nacional de Castelló.Yoel Vargas ha recorregut ciutats del món sencer, com ara Nova York, Miami, Londres, Mèxic DF o Bogotà, entre d'altres. El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión és el concurs de més renom dins el món del flamenc, des que va començar a celebrar-se l'agost de 1961.