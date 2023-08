Detingut per estafar a propietaris de gossos robats, un d'ells a Tarragona

El detingut els feia creure que coneixia el parador del seu animal i els estafava entre 100 i 200 euros

Actualitzada 14/08/2023 a les 10:44

La Guàrdia Civil ha detingut un home a qui acusen d'estafar almenys a deu persones per tot el territori nacional, aprofitant-se de què havien estat víctimes del robatori de la seva mascota.Dues persones van denunciar el robatori del seu gos a Asp i Novelda, a Alacant, el mes de juny d'enguany. A partir d'aquestes denúncies, l'Equip especialitzat contra Robatoris en el Camp (ROCA) de la Guàrdia Civil va donar inici a l'operació Dogs Rescue. Tots dos denunciants havien difós la sol·licitud d'ajuda per a la seva localització a través de les xarxes socials. Al poc temps, una persona va contactar amb ells dient-los que havia vist anunciada la venda del seu gos per internet per 200 euros però que ell no tenia diners per a pagar-ho i així poder rescatar-lo i fer-li-ho arribar als seus amos.D'aquesta manera, les víctimes, confiades en la bona voluntat d'aquesta persona i desesperades per recuperar als seus fidels amics, van caure en el parany fent-li una transferència immediatament d'entre 100 i 200 euros. L'estafador no coneixia realment el parador d'aquests gossos, tan sols aprofitava la informació que havia obtingut dels anuncis de «Es busca» dels amos.Una vegada que tenia en el seu poder els diners estafats, tornava a contactar amb alguns dels afectats, burlant-se d'ells per haver caigut en l'estafa.Quan els investigadors van aconseguir esbrinar la identitat del presumpte autor de les estafes, van comprovar que en tot just unes setmanes havia enganyat almenys altres vuit persones a les províncies de Cadis, Granada, Lleó, Màlaga, Sevilla i Tarragona.Recaptada la informació necessària, els agents es van desplaçar a la localitat de Ceutí, a Múrcia, on van localitzar i van detenir al sospitós, un home de 41 anys d'edat amb antecedents per cometre estafes similars anteriorment. Després de la imputació de 10 delictes, les diligències instruïdes van ser posades a la disposició del Jutjat de Molina de Segura, a Múrcia.Dos dels deu gossos robats ja han estat localitzats a les províncies de Lleó i Cadis. Els agents, en col·laboració amb albergs canins de la zona, continuen amb la recerca per a tractar de localitzar a la resta i que puguin ser retornats als seus propietaris.