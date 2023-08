Tots els actes programats per la Diada de Sant Magí a Tarragona

L'Ajuntament ha programat diferents actes que tindran el seu punt àlgid, com és tradicional, el 19 d'agost

Actualitzada 31/07/2023 a les 12:20

Tarragona ja es prepara per celebrar la seva festa major d'estiu. La capital ultima els preparatius per a la celebració dedicada al seu patró: Sant Magí. Per això, l'Ajuntament, amb la col·laboració de diverses entitats, ha programat diferents actes que es duran a terme els dies previs i posteriors a la data, però que agafaran el seu punt àlgid, com és tradicional, el 19 d'agost.Pots consultar el programa complet de les Festes de Sant Magí,. Aquests són tots els actes programats per al dia 19 d'agost, Diada de Sant Magí, a Tarragona:- Obertura del Portal del CarroPortal del Carro- Missa primeraEsglésia del Portal del Carro- Matinades de Sant MagíDes de la Plaça de la Font- Esmorzar de Sant Magí: el bastóPasstisseria Conde- Actes de Sant Magí 2023 amb la SES de TarragonaPasseig marítim Rafael Casanova i zona del Mare Internum- Missa solemne de Sant MagíErmita de Sant Magí- Entrada a la plaça de les colles castelleresPlaça de les Cols- Ofrena floral a Sant MagíErmita de Sant Magí- Castells, torres i pilarsPlaça de les Cols- Vermut musical a La Pepita amb The Soulmaen QuartetBar La Pepita- SenSoria Sant Magí 2023Passeig de les Palmeres- Anada a la Professó amb el Seguici de Sant MagíDes de la plaça de la Font cap al Portal del Carro- Professó de Sant MagíPortal del Carro- Entrada de Sant MagíCapella del Portal del Carro- Tornada del Seguici de Sant MagíDes del Portal del Carro fins la Plaça de la Font- Tanda de lluïment del Seguici de Sant MagíPlaça de la Font- Ballada de Sardanes de Sant MagíRambla Nova, davant el Monument a la Sardana- Festa Matalassera de Sant MagíPlaça del Rei