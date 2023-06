Veïns denuncien els 'botellots' als voltants del pàrquing Saavedra de Tarragona

El jovent acostuma a deixar-hi llaunes de refresc, brossa i ampolles de vidre i plàstic per terra, a més de fumar i fer soroll davant de les cases

Els veïns del carrer Josepa Massanes, situat entre l'aparcament Saavedra i l'avinguda Catalunya, denuncien l'estat en què es troba habitualment el carrer. Afirmen que durant la nit, el jovent acostuma a beure-hi alcohol i fumar just al parc de davant de les cases, on deixen llaunes de refresc, brossa i ampolles de plàstic i vidre per terra, fet que fomenta una brutícia que es va acumulant. Es tracta d'una queixa reiterada del veïnat, que ja fa anys que mira de posar-hi remei.



«Fa molt temps que passa. Cada nit hi ha jovent que ve a fumar, beure i drogar-se aquí al costat del pàrquing Saavedra, on viu gent, i ho deixen tot ple de brossa» explica Joan Biosca, resident del passatge. «Avisem constantment a la Guàrdia Urbana, però com que el jovent no hi va amb cotxe ni moto, no els hi fiquen cap multa. Com a molt els hi fa llençar les botelles, així que l'endemà tornem a estar igual», afegeix. En aquesta línia, una altra veïna del carrer afirma que «ficant cartells de prohibit no fem res, fa falta més vigilància a la zona. No pot ser que a les nits hàgim d'aguantar el soroll del jovent i les seves accions incíviques perquè deixen una brutícia que es va acumulant i que fa molt mal a la visibilitat del carrer i el seu manteniment», afirma.Per tal de solucionar això, els veïns proposen habilitar una zona d'oci gratuïta en la qual el jovent «pugui fer la seva, sense molestar als altres», però, de tota manera, expliquen que el problema va més enllà. «No es tracta de sancionar, sinó de conscienciar. Tarragona s'ha de cuidar, i no ho podrem fer sense que la gent col·labori, i sigui conscient que hem de cuidar els nostres carrers, perquè, al cap i a la fi, ens afecta a tots. Fa lleig, i embruta Tarragona. La ciutat està deixada i abandonada», conclouen.