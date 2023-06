La veu completa d'un poeta essencial

Aquest dimecres s'ha presentat a Tarragona el llibre que recull l'obra completa del poeta manacorí Jaume Vidal Alcover

Actualitzada 14/06/2023 a les 21:08

Els Serveis Territorials a Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat van acollir, aquest passat dimecres, la presentació del volum que recull la poesia completa de Jaume Vidal Alcover (Manacor, 1923 - Barcelona, 1991). El llibre arriba justament en el centenari del naixement de l'escriptor, autor d'una extensa obra que inclou la poesia, el teatre, la narrativa i l'assaig.



La presentació la va presidir l'escriptor Joan Cavallé, qui ha assumit les funcions de curador de l'obra. «En aquest cas, la meva funció ha estat la de fer-me responsable del contingut, de com es presenta, de com s'ordena i de què s'hi inclou», explica el Joan. En aquesta tasca, detalla, ha comptat també amb la col·laboració de Magí Sunyer i Odile Arqué, els quals, a més, signen el pròleg i l'epíleg del llibre, respectivament.«El primer que vam haver de definir», detalla Cavallé, «va ser l'abast del què era la poesia completa, en el sentit de si incloíem només la poesia que Vidal Alcover havia editat en vida, o intentàvem arribar també a l'obra inèdita». Al final, explica, «vam optar per incloure la inèdita, però només quan tinguéssim la seguretat que era un poema o un text que l'autor hagués donat per acabat».Així doncs, el volum, que ha estat publicat per AdiA Edicions, consta de quatre blocs: el primer i més important inclou els deu llibres editats en vida de l'autor. Tot seguit hi ha una part d'aplecs de poesia. És a dir, textos publicats sota la supervisió de l'autor, però per a projectes d'altres. La tercera part són els projectes de llibre que no van arribar a publicar-se mai, i el quart bloc el constitueixen un grup de poemes dispersos, publicats en diversos mitjans, sovint per encàrrec. També s'hi inclou obra inèdita.Una qüestió rellevant de l'obra és que els poemes s'han ordenat no en funció de la data de publicació, sinó de la data d'escriptura. «El Jaume tenia dificultats diverses per publicar els seus llibres, i molts van arribar amb molt de retard. Hi ha obra publicada el 1979, per exemple, que va ser escrita el 1951», detalla Cavallé. El curador va conèixer personalment Jaume Vidal Alcover quan el poeta es va establir a Tarragona, l'any 1975. Més endavant seria alumne seu i establirien una relació d'amistat i d'interessos compartits.A parer de Cavallé, el tret que defineix l'obra de Vidal Alcover és la llibertat: «Tota la seva poesia és un cant a la llibertat i a l'amor. Un homenatge a tot allò que el motivava: les persones, els paisatges o els fets».Quant a la rellevància de disposar, per primera vegada, de tota l'obra del poeta en un sol volum, Joan Cavallé subratlla que, d'entrada, «Vidal Alcover és un dels autors bàsics del segle XX». A això, cal afegir-hi el fet que «fins i tot l'obra que va ser editada, els deu llibres, va tenir escassíssima difusió. La seva obra no va arribar al públic general». Amb aquest recull, doncs, es posa a disposició del lector l'obra completa de qui, en paraules de Joan Cavallé, «és un poeta important i essencial».