La pacificació de carrers al Serrallo de Tarragona podria arrencar al setembre

La intervenció als de López Peláez i de Josepa Massanés començarà la setmana vinent

Actualitzada 14/06/2023 a les 20:17

Les pacificacions de diversos carrers de la ciutat agafen forma. Mentre el carrer Orosi continua en obres per poder inaugurar-se a finals d'estiu, l'Ajuntament està preparant l'informe de sostenibilitat financera de l'actuació als carrers de Sant Pere i de Gravina del Serrallo per enviar-la a contractació aviat. El conseller de Territori i Mobilitat en funcions, Xavier Puig, calcula que els treballs podrien començar el pròxim setembre. Alhora, la setmana vinent començarà la fase preliminar de la intervenció als carrers de López Peláez i de Josepa Massanés.



L'Ajuntament ha destinat o destinarà al voltant de 3 milions d'euros durant aquests anys a pacificar carrers i places de la ciutat. Moltes propostes han estat subvencionades amb fons europeus Next Generation, com és el cas dels carrers interiors del Serrallo, una iniciativa amb un ajut de 756.554 euros, que serviran per finançar gran part dels 900.000 del total del pressupost. Tal com marca la línia de subvencions, l'actuació ha d'estar acabada el 2025. «Hi ha temps, però és important que el procés vagi ràpid perquè a l'administració tot acostuma a eternitzar-se. I si no compleixes els terminis, has de tornar els diners», explica Puig.Tant el carrer de Gravina com el de Sant Pere seran de plataforma única i prioritzaran els vianants per sobre dels vehicles. Aquesta lògica és la mateixa que es va aplicar a Canyelles, un altre projecte finançat amb fons Next Generation que va acabar superant els 400.000 euros d'inversió. Els cotxes també passaran a tenir un paper secundari al carrer de Josepa Massanés i al tram alt de López Peláez. El període d'obres començarà la setmana vinent, després de quedar desert el primer concurs públic i d'augmentar la partida pressupostària, cosa que va suposar arribar fins als 463.418 euros en total.D'altra banda, la intervenció al carrer d'Orosi, posada en marxa després de Setmana Santa, acabarà cap a l'agost o el setembre. En aquest cas, el pressupost ha estat de 559.911 euros. De la mateixa manera que la resta de pacificacions, tindrà zones verdes i bancs per descansar. «La remodelació de la plaça Catalunya i el parc del carrer d'Ixart també han estat pacificacions», comenta Puig. A més, recorda que, en els pròxims anys, es «peonitzaran» els carrers del voltant del Fòrum de la Colònia, la qual cosa podria superar els 300.000 euros d'inversió. Aquests diners també sortiran de fons europeus rebuts.