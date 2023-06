«L'acord d'ERC amb el PSC constata la seva desconnexió amb el país»

Cruset critica la «desconnexió» d'Esquerra Republicana amb la gent independentista i el país

Actualitzada 14/06/2023 a les 21:56

El pacte que van anunciar ERC i el PSC per governar les diputacions de Tarragona i Lleida va agafar per sorpresa Junts, que esperava tancar un acord amb els republicans. El cap de llista de Junts per a les eleccions del 23 de juliol, Josep Maria Cruset, ha carregat contra Esquerra per prioritzar un pacte amb els socialistes i no haver apostat per tenir governs independentistes a les dues institucions provincials, repetint la fórmula de la Diputació de Girona.



— Aquest acord a la Diputació és la constatació de la desconnexió d'Esquerra amb els independentistes i la gent del país. En lloc de renovar l'acord de govern que va facilitar Junts el passat mandat, han decidit prioritzar el partit per davant del país.— El pacte arriba després d'unes eleccions municipals on Esquerra ha perdut 300.000 vots i, en comptes de tornar a orientar la seva política amb una visió de país, ha fet una lectura en clau de partit. Aquesta desconnexió ha vingut de manera transversal.— A Madrid, en aquesta legislatura, ERC va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez a canvi de res, també va aprovar pressupostos i va donar estabilitat al govern amb diferents aprovacions legislatives sense res a canvi. A més, s'ha fet en un temps on s'ha anat produint, de manera continuada, la repressió als independentistes o l'espionatge a polítics i responsables de les entitats socials i cíviques del país.— Només cal mirar el ple del Parlament. Fa nou mesos hi havia un suport de 73 diputats al govern presidit per ERC i, ara, només és de 33 diputats. És el més migrat de la història del Parlament.— En les setmanes després d'eleccions sempre hi ha rumorologia i comentaris, però per part nostra no hi ha cap referència en aquesta línia. Nosaltres havíem prioritzat un acord amb Esquerra, tal com havíem fet fa quatre anys. Vam fer arribar una proposta per escrit d'alternança de govern, de manera creuada. Aquest document és constatable, la resta són rumorologies. Al final, el que es va anunciar no va ser un acord entre Junts i el PSC, sinó un pacte d'ERC i el PSC.— Si dos partits diuen que s'ha proposat el mateix i no hi ha acord, és evident que hi ha alguna divergència i, al final, el que hi ha és que Esquerra estava treballant l'acord amb el PSC mentre esperàvem la seva resposta.— Es coneixia aquesta proposta abans de l'anunci del pacte amb el PSC. Si fos cert que ells també veien amb bons ulls fer el pacte del 2+2, era tan fàcil com haver-lo acceptat abans de tancar l'acord amb els socialistes.— La desconnexió d'ERC amb el que demana la ciutadania sobre el que ha de passar al país evidencia que l'única opció de defensa del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, Penedès i tot el país, és Junts. Som la primera força independentista.— En les municipals, els ciutadans van manifestar que les decisions que estan prenent no van en la línia del que demanen. A més, l'acord amb el PSC per la Diputació constata que Junts és l'única força que defensarà els interessos de Catalunya a Madrid en els pròxims anys. Ha quedat clar quines són les prioritats de cadascun dels partits.— Això és igualar dues qüestions que no tenen res a veure. Cada ajuntament i municipi té la seva pròpia dinàmica. El que sí que té a veure amb el país és el que es decideix en les direccions nacionals dels grups polítics, com amb el tema de les diputacions.— Ho ha descartat ERC en el moment que ha pres la decisió de pactar amb el PSC. Aquella proposta havia d'anar suportada per evidències i realitats que mostressin que aquesta voluntat era una realitat. La proposta del front comú depenia de fer acords independentistes a les diputacions com s'havia plantejat, però no estat així. El d'Aragonès era un anunci sense cap mena de fonament.— Sempre hem estat en la unitat d'acció i estratègica del país, no hi ha cap evidència que acrediti que Junts, en els moments importants per al país, no hi ha estat també el seu compromís i fermesa. Això no ha passat amb ERC. Si en algun moment decideixen tornar a incorporar-se a aquesta visió de país i prioritzen la gent independentista, sempre ens trobaran perquè no ens hem mogut i seguirem allà on hem estat tot el temps.— Tinc el convenciment que en les eleccions del 23 de juliol, els independentistes tindran clar que, quan l'independentisme s'absté, Espanya guanya i Catalunya perd i, per això, votaran.