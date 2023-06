Rafa Luna serà el cap de llista del PP al Senat per Tarragona

L'acompanyaran Montserrat Duch i Miguel Ángel Cilleruelo mentre que la número dos al Congrés serà Mª Elisa Vedrina

Actualitzada 14/06/2023 a les 17:55

L'exdiputat al Parlament de Catalunya i Senador, Rafa Luna, serà el cap de llista del Partit Popular al Senat per Tarragona de cara a les eleccions generals del 23 de juliol. Com a suplents, Eulalia Carmona Iglesias, qui va ser la número 4 a la llista del PP per a l'Ajuntament de Reus les anteriors eleccions municipals, serà la número 1 mentre que José Juan Acero de Dios exconseller de l'Ajuntament de Tarragona entre 2015 i 2019, serà el segon suplent de Rafa Luna.La llista per al Senat la completa Montserrat Duch Cartañà, qui va ser vicesecretària Sectorial del PP de Tarragona, com a número 2. Com a suplents, estan llistats David Paul Chatelain, qui va ser candidat a l'alcaldia de Cambrils les darreres municipals, i Cristina Velencoso Mir, número 20 a la llista de Maria Mercè Martorell a Tarragona.Finalment, el número 3 per al Senat serà Miguel Ángel Cilleruelo Andrés, número 15 a la llista de Maria Mercè Martorell a Tarragona les darreres municipals. Rosa María Iglesias i Sergio Moro seran els seus suplents.D'altra banda, el PP també ha fet públic la llista al complet per al Congrés dels Diputats. Maria Elisa Vedrina, regidora a l'Ajuntament de Tarragona i número 2 a la llista de Maria Mercè Martorell, serà la número 2 de la llista al Congrés i acompanyarà a Pere Lluís Huguet. Com a número 3 estarà Isabel Salas qui va formar part del PP a Ulldecona. Carlos Pastor García serà el número 4 i completa la llista Juan Manuel Sánchez Ramírez i Carme Cros Brull.Joaquín Sergio García, Alba Chacón i Miguel Tomás són els suplents per al Congrés.