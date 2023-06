La URV dissenya un model per calcular l'eficàcia de fàrmacs contra virus

També permet agilitzar els processos d'elaboració de fàrmacs i reduir el temps de reacció a futures epidèmies

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:32

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han desenvolupat un model matemàtic d'aprenentatge automàtic que permet calcular l'eficàcia dels nous fàrmacs antivirals i fa que es desenvolupin en menys temps.Segons ha explicat l'investigador de Quimioinformàtica i Nutrició de la URV, Gerard Pujadas, aquest sistema innovador estima el grau d'eficàcia de compostos químics que bloquegen la capacitat reproductora del virus interpretant models tridimensionals de la seva estructura.El nou model matemàtic també permet agilitzar els processos de disseny i elaboració de fàrmacs contra virus i reduir el temps de reacció a futures epidèmies, segons Pujadas.El nou model matemàtic, que ja ha determinat amb èxit quins fàrmacs són efectius per frenar la reproducció del SARS-CoV-2 i en quin grau funciona codificant l'estructura tridimensional de les proteases i processant les dades per determinar quin medicament encaixa millor per inhibir-les ja que sense proteases el virus no es pot reproduir.La investigadora del grup Asclepius de la URV Carme Julià ha explicat que el nou model matemàtic ha estat possible gràcies a la gran quantitat d'informació disponible sobre el virus SARS-CoV-2, les seves proteases i com els afecten els fàrmacs, ja que aquests models necessiten ser «entrenats» per fer-los funcionals i millorar-ne el rendiment.«L'objectiu no és només predir si un fàrmac és actiu contra una determinada patologia sinó estimar també el grau d'eficàcia», ha puntualitzat Francesc Serratosa, també investigador del grup Asclepius.Els investigadors creuen que aquest model pot tenir un paper clau en el futur perquè auguren que la proliferació de malalties infeccioses serà més freqüent a causa del mode de vida del món globalitzat.