La Generalitat premia a l'Institut Pere Martell de Tarragona a l'iFest

El certamen té per objectiu fomentar la innovació i l'emprenedoria entre els joves

Actualitzada 14/06/2023 a les 12:01

El Govern ha premiat sis equips de joves emprenedors en la cinquena edició de l'iFest, el programa de foment i acompanyament en emprenedoria i innovació adreçat a joves que promou la Generalitat de Catalunya. Un d'ells prové de l'Institut Pere Martell de Tarragona.Després de superar dues rondes prèvies i posar-se a prova davant un jurat, en la categoria senior l'equip guanyador ha estat el format per Arturo, Miguel Angel i Albert / Shaker: Sandra de l'INS Pere Martell de Tarragona. El projecte que ha estat guardonat porta el nom de Projecte Water Hope: potabilitzador d'aigua que alhora torna a aprofitar l'energia per poder utilitzar-la per cuinar.En aquesta edició de l'iFest, la Generalitat de Catalunya ha apostat per alinear-se amb patrocinadors estratègics que han plantejat reptes vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per tal que totes les persones participants prenguin consciència dels grans reptes que té al davant la societat, posin fil a l'agulla i siguin part de la solució. L'iFest vol ser la rampa de sortida per a aquells joves amb motivació per innovar i emprendre. Els sis equips guanyadors també rebran orientació experta per perfeccionar el seu projecte i desenvolupar un model de negoci sostenible que els permeti dur el seu projecte fins allà on vulguin.