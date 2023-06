Ferran Bel abandona la política i no serà candidat del PDeCAT el 23-J

El fins ara portaveu al Congrés reivindica l'espai «centrista» i «útil» de la seva formació

Actualitzada 14/06/2023 a les 13:06

El fins ara portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Ferran Bel, ha anunciat aquest dimecres que no serà candidat a les eleccions generals del 23-J per la seva formació. Bel, que va ser alcalde de Tortosa entre 2007 i 2018, senador des de 2011 i diputat per Tarragona al Congrés des de 2016, abandona la política en actiu. En una compareixença al pati del Congrés ha afirmat que aquesta és una decisió «reflexionada» des de fa mesos. Ha agraït el suport dels ciutadans que li van fer confiança a cada elecció, i ha reivindicat la utilitat de l'espai «centrista» i sobiranista que ocupa la seva formació. Bel també ha lamentat que davant l'amenaça d'un govern del PP i Vox les forces sobiranistes no estiguin fent pinya, sinó «tot el contrari».Bel ha completat una legislatura en què el PDeCAT ha esdevingut clau per a l'aprovació d'algunes de les iniciatives de l'executiu espanyol. «Marxo després d'una legislatura on ens hem sentit molt útils, on l'aritmètica ens ha permès incorporar les nostres propostes a moltes iniciatives, amb milers d'esmenes», ha dit.Després del divorci entre Junts i el PDeCAT a Catalunya, l'any 2020, el grup parlamentari de Junts per Catalunya es va trencar al Congrés, amb quatre diputats de Junts i quatre del PDeCAT. Bel va ocupar el càrrec de portaveu del PDeCAT dins del grup plural de la cambra baixa i va establir una estratègia pactista sense renunciar al seu perfil independentista.Contràriament a la senda de Junts, durant aquesta legislatura el PDeCAT ha assolit acords amb l'executiu del PSOE i Podem per a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i de la reforma laboral, així com de la declaració de l'estat d'alarma durant la pandèmia i bona part de les iniciatives de l'executiu per combatre els efectes de la crisi i de la Guerra d'Ucraïna.«Han passat moltes coses que sense el PDeCAT no hagués passat, i s'han aprovat moltes lleis gràcies a les negociacions del PDeCAT», ha dit abans de desatacar les negociacions sobre la reforma laboral. «Està clar que l'espai polític que a Catalunya ha representat durant molts anys el PDeCAT com a hereu de CDC i CiU ha tornat», ha dit.Bel també ha lamentat que davant l'amenaça que suposa la possible arribada d'un govern del PP i Vox a Espanya, les forces sobiranistes i independentistes no estiguin fent pinya, «sinó tot el contrari». «Ho hem vist durant la campanya de les municipals i en aquesta campanya», ha lamentat.