En alguns fanals de la ciutat encara es pot veure la cara d'alguns candidats a les eleccions municipals

Actualitzada 14/06/2023 a les 09:40

Les eleccions del passat 28 de maig han deixat un rastre de cartells oblidats per Tarragona. Han passat ja dues setmanes, però en alguns fanals de la ciutat encara es pot veure la cara d'alguns candidats com el de Valents, Robert Hernández, que continua present al carrer de Lleida, tal com mostra @ituandreu per Twitter.No és l'únic, ja que Sí Tarragona també té cartells pendents de retirar al carrer de Cristòfor Colom.