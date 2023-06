El ple de Tarragona diu adeu a 18 regidors amb emotivitat, reflexions i algun retret

L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros i altres consellers, com Eva Miguel, Hermán Pinedo o Dídac Nadal, s'han acomiadat aquest dimecres

«Continuarem trobant-nos. Potser, fins i tot, farem algun ball junts». Pau Ricomà tancava aquest dimecres el seu últim ple com a alcalde valorant les relacions humanes que s'han teixit «malgrat les diferències ideològiques». L'acte, carregat d'emotivitat, reflexions polítiques i algun retret, va servir per acomiadar 18 dels 27 regidors actuals, que perdran la seva condició a partir de dissabte. L'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros i consellers històrics, com Begoña Floria (PSC), i membres de l'equip de govern en funcions, com Dídac Nadal (Junts per Tarragona), Hermán Pinedo (no adscrit) i Eva Miguel (CUP) van tancar una etapa de la seva vida.



Comiat de Ballesteros i Floria

Pinedo va enumerar el seguit de projectes desenvolupats sota el seu lideratge a l'àrea de Patrimoni Històric, va agrair el «compromís» a l'equip de govern i va carregar contra alguns membres de l'oposició. «Malgrat les amenaces i les pressions, no heu pogut amb mi. I faig una especial menció a aquells que m'han acusat de voler que em col·loquin en algun càrrec, tot i que ara són ells els que estan col·locats», manifestava en referència als no adscrits, José Luis Calderón, qui serà cap de gabinet d'Alcaldia el pròxim mandat, i Sonia Orts, número 8 del PSC i futura consellera de Neteja. Pinedo també va mostrar el seu sentiment a Catalunya: «Vaig arribar des de Cartagena, però Catalunya és ara la meva casa i el català és la meva llengua».La CUP també va viure aquest dimecres el seu últim ple després de vuit anys, dos dels quals formant part del govern. «La nostra tasca ha consistit a fer caure les màscares i assenyalar la màfia que es passeja per la ciutat amb una sensació d'impunitat», va apuntar Miguel. La regidora va manifestar que la CUP és «l'única veu dissident» i que continuaria en tensió «combatent dia rere dia contra els». Durant la seva intervenció, va llançar un missatge als socialistes: «Rubén Viñuales [futur alcalde] i el PSC han de pagar molts favors. El partit ha fet una rentada de cara, però és el mateix de sempre». «Ens tornem a veure el 2027 al saló de plens», va concloure.La resta de membres del govern també van posar en relleu la feina exercida en les seves àrees, com és el cas de Dídac Nadal, qui va instar al seu relleu a la presidència de l'empresa de Mercats a mantenir els estàndards que es mereix l'ens públic. A més, va subratllar les dificultats viscudes durant el mandat a causa de la pandèmia i la inflació sorgida arran de la guerra a Ucraïna. «L'impacte en el comerç [regidoria que ha liderat] ha estat superior que en altres sectors», va destacar.La consellera de Seguretat i companya de grup municipal de Nadal, Cristina Guzmán, va lamentar «els retrets que de vegades hi ha entre uns partits i altres». Pel que fa als regidors d'ERC, Paula Varas va reivindicar les polítiques per visibilitzar i ajudar la població immigrant i Manel Castaño va posar èmfasi en l'educació, la memòria democràtica i l'economia social i solidària. Al seu torn, Cinta Pastó va voler «alertar del perill» que suposa el PP en l'àmbit nacional: «Vol eliminar el ministeri d'Igualtat, la llei trans i la de Memòria Democràtica». «Ni un pas enrere», va sentenciar.La gran majoria dels consellers que van intervenir van agrair la tasca dels funcionaris i tècnics municipals i dels membres dels respectius partits que els han acompanyat durant aquest mandat. «Vull destacar l'oportunitat que he tingut d'aprendre en aquests quatre anys. Hi ha hagut molta qualitat humana i m'he pogut enriquir com a persona», expressava el regidor del PSC Mario Soler.Poc abans de Soler, va intervenir Ballesteros, qui va posar punt final a un camí que va iniciar fa 40 anys, quan va trepitjar el ple per primera vegada. Dotze d'aquests anys han estat com a alcalde. Ballesteros va recordar unes paraules de l'exbatlle Josep Maria Recasens: «No heu d'agrair-me res perquè he fet el que m'ha agradat i, a més, he cobrat». Va continuar el seu discurs demanant els futurs regidors fer «política en positiu»: «La política no és insultar ni trobar un enemic en l'adversari, sinó l'intent d'arribar a acords i consensos».Després de Ballesteros, va ser el torn Floria, qui el va acompanyar durant la seva etapa com a alcalde. Floria es va emocionar davant la fi de l'etapa i va demanar que, «per una vegada, tinguem un projecte col·lectiu i que tothom s'hi sumi deixant de banda els interessos partidistes».Pel que fa a l'oposició, també es van acomiadar Francesc Roca (PSC) i Sergio Píriz (Ciutadans). La portaveu de Cs, Lorena de la Fuente, no va intervenir i el del Partit Popular, José Luis Martín, tampoc, ja que no va assistir al ple. Sí que ho van fer el conseller José Luis Calderón, tot i que continuarà lligat a l'Ajuntament, i Àngels Pérez (En Comú Podem), qui va animar a «no defallir» a les «companyes de la CUP» i, alhora, va fer una crida per frenar l'avenç de l'extrema dreta.