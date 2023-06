El personal de neteja de Correus es concentrarà demà a Tarragona

L'empresa Neteges J Cordoba SL ha deixat de pagar les nòmines a les seves treballadores

Actualitzada 14/06/2023 a les 13:19

El personal de neteja de les oficines de Correus de Tarragona ha denunciat que cobren malament i tard. Neteges J Cordoba SL és l'empresa adjudicataria de la major part de lots dels servei de neteja de les dependències de Correos a escala estatal.El dia 1 de juny la representació de CCOO a nivell estatal van rebre la notícia que l'empresa ha decidit no pagar les nòmines de les seves treballadores, amb l'excusa que l'empresa perd diners amb el contracte i que no pagarà fins que es renegociï el contracte amb Correus.Per aquest motiu, CCOO de l'Hàbitat de Tarragona han convocat una manifestació per al proper 15 de juny a les 10 del matí a les oficines de la plaça Corsini.