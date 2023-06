El 87% dels telèfons mòbils reben l'alerta de Protecció Civil durant la segona prova

Marta Cassany s'ha mostrat satisfeta pels resultats obtinguts, que han millorat considerablement respecte als del primer intent del 12 d'abril

Corregits els errors tècnics

Protecció Civil deixa enrere els fantasmes de la primera prova del sistema d'alertes a telèfons mòbils, després que ahir completessin amb èxit el segon intent. En aquest, un 87% dels dispositius que es trobaven a les comarques del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Penedès van rebre el missatge de prova, segons les 6.708 enquestes que la ciutadana havia completat fins ahir a les sis de la tarda. Aquests resultats suposen una millora important respecte als que es van obtenir el passat 12 d'abril, quan només es va xifrar la recepció en un 37,5%.El delegat del Govern de la Generalitat, Àngel Xifré, va admetre que el balanç del primer enviament massiu va ser «força negatiu», fet que obligava a repetir-lo de nou. Xifré va mostrar la seva satisfacció pels resultats de la segona prova, un sentiment que compartia també la directora de Protecció Civil. «La recepció ha estat àmplia i molt generosa, i, per tant, la prova ha funcionat correctament», afirmava Marta Cassany. També va remarcar que després del primer intent fallit, «ha estat necessari fer aquesta repetició» perquè a Tarragona «hi ha una alta sensibilitat per tot el risc químic i és el que demana la població».Cal recordar que l'única via que té Protecció Civil per valorar si el sistema d'alertes funciona o no és l'enquesta que han creat –que està oberta fins avui a les 9 del matí–, a través de la qual la població pot respondre si han rebut el missatge de prova. Un 13% va respondre que no. Pel que fa als possibles motius, Protecció Civil apunta a diferents circumstàncies, com que el mòbil estigui apagat o amb poca cobertura o que no tingui activada l'opció que permet rebre aquestes alertes. Cassany apuntava, però, que tenint en compte que el percentatge de recepció és alt, alguns dels que no el van rebre tenien gent al voltant que sí. «Això dona certa garantia», afirmava.Protecció Civil va assenyalar en el seu moment que els mals resultats del primer intent es van produir per un problema amb les antenes, que no enviaven correctament el missatge als clients de certes companyies telefòniques. «Vam reclamar i exigir a l'Estat que esbrinés què va succeir», afirmava la directora de Protecció Civil, qui indicava que l'endemà de la prova es va resoldre el «problema tècnic» de les antenes. Ahir, es va confirmar que «funcionava correctament».La directora de Protecció Civil va destacar la importància d'aquest nou sistema quan es produeixi una emergència i calgui activar el Plaseqta. «A banda dels avisos habituals i el so de les sirenes, també afegirem el missatge d'alertes als mòbils», indicava Cassany. De fet, afirmava que aquest sistema d'enviaments massius està en funcionament des del febrer. D'altra banda, respecte als 575 sensors de components tòxics que instal·larà el Govern a Tarragona, la directora de Protecció Civil assegurava que s'està avançant en el projecte i que estan «treballant tècnicament en els plecs» per treure la licitació.La intenció de Protecció Civil és fer més proves a la demarcació. «Creiem que és un sistema molt útil i és bo que la gent conegui i vagi refrescant com funciona», explicava Cassany. En aquest sentit, a la tardor es reprendran les proves de les sirenes de risc químic, durant les quals també s'enviaran alertes d'emergència als telèfons mòbils.