Cau una banda per estafar enviant SMS fraudulents

La policia ha detingut 27 persones, algunes a Tarragona

Actualitzada 14/06/2023 a les 12:16

Vint-i-set persones han estat detingudes a Màlaga, Madrid, Barcelona, ​​Lleida, Tarragona, Saragossa, Tenerife, Castelló, Zamora i Palma de Mallorca com a presumptes integrants d'una banda dedicada a cometre estafes informàtiques mitjançant l'enviament de missatges SMS falsos.Aquesta modalitat, anomenada smishing, consisteix en l'enviament a un usuari d'un SMS per part del delinqüent, que simula ser una entitat legítima, i es maquilla amb spoofing, una pràctica consistent a suplantar la identitat electrònica d'una persona per amagar la pròpia.La banda operava a tot el país, ha informat aquest dimecres la policia, que ha iniciat la investigació en detectar-se un augment considerable de denúncies de clients d'una entitat bancària que havien estat estafats a través de la recepció de SMS aparentment legítims enviats pel banc.En aquest missatge se'ls alertava d'un possible pagament fraudulent i se'ls sol·licitaven les dades d'accés a la banca digital ia la firma digital, de manera que van aconseguir enganyar 45 persones a qui van causar un perjudici econòmic de més de 75.000 euros.La banda havia creat pàgines falses d'una banca digital i tots els seus membres s'encarregaven de fer-les servir com a ham per enganyar els clients i aconseguir que aquests facilitessin les seves dades.Després d'una anàlisi tècnica policial de les pàgines web falses, es va poder detectar que el codi font amb què estaven creades havia deixat un rastre que indicava que tots els atacs procedien d'una única font, que al mateix temps el compartia amb els membres de la mateixa organització perquè els utilitzessin com a ganxo.També s'esbrinà que el capital obtingut per mitjà de les estafes digitals era gestionat per tots els implicats en canalitzar-lo a través d'empreses d'intercanvi de diners Fiat i criptomonedes, així com a Neobancos i Challenger Banks.Cadascun dels membres tenia assignada una funció dins de la xarxa criminal, i la baula més baixa era la figura coneguda a l'argot policial com a «mula», persones reclutades a través dels captadors perquè s'encarreguin de rebre els diners sostrets a mitjançant els vostres comptes bancaris o bé facilitant les vostres dades a tercers.Aquestes «mules» obtenen una baixa remuneració pels serveis prestats i transfereixen finalment els diners a comptes controlats pel veritable autor del delicte i darrer beneficiari de la major part del capital.Les mules bancàries són importants per a la consecució del delicte d'estafa, perquè ajuden els estafadors a amagar la seva identitat ia moure els diners robats d'un compte a l'altre.