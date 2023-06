Cap empresa es presenta al concurs de la galeria de tir de la Guàrdia Urbana de Tarragona

L'adequació de la sala de la comissaria de la Guàrdia Urbana ha quedat deserta

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:43

Cap empresa s'ha presentat al concurs públic per fer la galeria de tir de la Guàrdia Urbana, motiu pel qual l'Ajuntament de Tarragona ha hagut de declarar deserta la licitació. El projecte consisteix en l'adequació d'una sala a la comissaria, ubicada al carrer de l'Arquebisbe Pont i Gol. Aquesta sala, avui dia, forma part de l'aparcament de vehicles oficials.L'espai es va dissenyar amb l'objectiu d'acabar sent una galeria de tir quan es va dur a terme la construcció de la nova caserna l'any 2013, però mai s'ha arribat a adequar i equipar. Les obres plantejades tenen un cost de 165.810,32 euros i un termini d'execució de tres mesos una vegada iniciats els treballs, tot i que, pròximament, el consistori haurà de decidir si licitar-les de nou.El projecte, tot i ser senzill, ha requerit una sèrie d'informes de seguretat atenent a les seves característiques. Es tractaria d'una sala de 25 metres de longitud, totalment insonoritzada, amb una zona freda per a la manipulació de les armes, així com un sistema d'extracció de fums.La proposta pretén respondre a una «aposta continuada per la millora del servei» de la Guàrdia Urbana, motiu pel qual es justifica la intervenció que «cal emprendre per renovar la infraestructura vinculada a la formació i ensinistrament del personal», segons es llegeix a l'informe justificatiu.