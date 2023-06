Una vintena de persones s'implica en la neteja del solar del carrer Smith de Tarragona

La Xarxa Antirracista va impulsar la iniciativa

La Xarxa Antirracista de Tarragona va impulsar ahir una neteja comunitària al solar del carrer Smith. Més d'una vintena de persones es van apropar a la Part Baixa per donar un cop de mà i dignificar aquest espai, que està abandonat des de fa anys.La iniciativa va comptar també amb el suport de l'Associació Logos Projectes Socials i Cerdas y Diamantes, entitat que va organitzar un berenar popular. No només els veïns del barri es van implicar amb aquesta causa, sinó que també hi van assistir persones d'arreu de la ciutat. És el cas de Xavier Cucurull, que viu per la zona del Mercat Central, i ahir es va desplaçar fins al carrer Smith per aportar el seu granet de sorra.«Mai passo per aquí i és la primera vegada que veig aquest solar», explicava Cucurull, qui es va assabentar d'aquesta acció per un grup de Whatsapp i no va dubtar a col·laborar en aquesta «iniciativa popular». «És important que els veïns i les entitats puguin donar ús als terrenys abandonats. A més, a la ciutat hi ha falta d'espais per fer activitats», comentava.Els participants es van posar uns guants, van agafar diferents eines i material de neteja i es van posar mans a l'obra. Naret Ziur, membre de la Xarxa Antirracista, va fer una crida a l'«autoorganització» per deixar «net i bonic el solar». Així, l'objectiu era «habilitar l'espai per poder fer-hi coses i que els veïns el puguin utilitzar».Avui mateix, a les 18 hores, s'ha organitzat un petit acte en el qual es parlarà sobre memòria migrant, reivindicació de drets i acció comunitària. D'altra banda, Ziur apunta que, a l'estiu, esperen poder organitzar cinema a la fresca a la parcel·la del carrer Smith. Aquesta neteja comunitària segueix la línia del procés participatiu que va dur a terme la Comunalitat Urbana amb els veïns per decidir com dignificar i aprofitar aquest solar.