Surt a licitació la construcció del futur parc ludicoesportiu de Ponent

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:20

Informe de sostenibilitat positiu

L'Ajuntament de Tarragona ha accelerat el ritme perquè el parc ludicoesportiu de Ponent sigui aviat una realitat. El consistori va treure ahir a licitació la construcció del futur equipament, que s'ubicarà en la zona de l'Albada i Parc Riuclar. Concretament, se situarà en el solar que es troba entre el passeig de Mil·les i el carrer de Mas de Sevil.Les empreses que vulguin optar a l'adjudicació del contracte d'obres, que té un valor estimat de 449.720,84 euros (IVA exclòs), tindran fins al 5 de juliol per presentar les seves ofertes. D'altra banda, el termini d'execució dels treballs de construcció serà de 5 mesos.Aquest projecte va néixer per satisfer un reclam històric dels barris de Ponent, i concretament de l'Albada, la Floresta i Parc Riuclar, que pateixen un dèficit de zones esportives i lúdiques a l'aire lliure. Així, es vol aprofitar una parcel·la que actualment no té cap ús per crear un espai que respongui a les necessitats del veïnat. En aquest sentit, no només es vol generar una zona esportiva o un parc infantil, sinó que el projecte està pensat pel gaudi de tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva franja d'edat.La nova zona ludicoesportiva inclourà una pista poliesportiva, on es podran practicar diferents esports, com bàsquet o futbol sala, així com una pista de patinatge. D'altra banda, hi haurà un espai on es podrà jugar a la petanca, un circuit de salut per a gent gran i una zona d'escacs. Aquest parc, que també es convertirà en un punt de trobada i repòs per als veïns, comptarà amb arbres i vegetació, que ajudaran a fer el parc més amable i natural. A més, hi haurà bancs per poder descansar.Pel que fa a la minipista de futbol i bàsquet que ja hi ha instal·lada al solar on s'ubicarà la zona lúdicoesportiva, aquesta es mantindrà. La parcel·la on es construirà ocupa una superfície total de 6.552 metres quadrats, 1.224 dels quals seran per a la pista poliesportiva i la de patinatge. L'espai delimitat per a petanca, el circuit de salut i la zona d'escacs ocuparà 1.487 metres quadrats.Tal com va explicar Diari Més, a principis d'any, el consistori va tenir problemes per poder fer la reserva de crèdits pressupostaris per a aquest projecte. El motiu va ser que l'informe de sostenibilitat financera no va ser positiu, una situació que el govern va haver de solucionar justificant que les despeses per al manteniment del parc ludicoesportiu es compensarien amb el canvi de l'enllumenat del polígon Entrevies i de l'entorn del riu Francolí a LED. Així, finalment s'han pogut licitar les obres, durant les quals l'empresa adjudicatària haurà de dur a terme un control arqueològic dels moviments de terra, tal com marca la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural.