Pere Lluís Huguet serà el cap de llista del PP a Tarragona per a les eleccions generals

Intentarà recuperar la representació al Congrés

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:58

Pere Lluís Huguet encapçalarà la llista del Partit Popular a Tarragona per a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Tal com va avançar Diari Més, durant les darreres setmanes el PP han estat negociant amb l'exportaveu de Ciutadans per incorporar-lo com a número 1 de la seva candidatura. El Comitè Electoral de la formació conservadora va aprovar ahir la seva designació. Així, Huguet accepta el repte dels populars de recuperar la representació al Congrés dels Diputats, després que Jordi Roca la perdés el 2019.Huguet assegura que està «molt il·lusionat» per poder liderar la llista del PP, partit amb el que «sempre he tingut bona relació». L'advocat ha estat regidor a l'oposició des del 2019 a l'Ajuntament de Salou, on va concórrer com a número 1 de Ciutadans. També ha estat portaveu de Cs a la Diputació de Tarragona.A finals de febrer passat, Huguet va deixar el partit al·legant motius personals relacionats amb la seva professió. «Mai vaig ser afiliat», explica l'ara cap de llista del PP. «He complert el meu mandat i el meu compromís amb l'Ajuntament de Salou i la Diputació», afegeix. Huguet obre una nova etapa en la seva trajectòria política al capdavant de la llista del Partit Popular per al 23-J, marcant-se l'objectiu de «tornar a aconseguir un diputat al Congrés i, si poden ser dos, millor».