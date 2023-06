La Fira del Vi de Tarragona ven més de 20.000 consumicions durant el cap de setmana

Els 17 cellers participants es van mostrar agraïts per l'interès del públic interessat en el món del vi

La Denominació d'Origen Tarragona (DO Tarragona) va celebrar aquest cap de setmana passat una nova edició de la seva Fira del Vi. I ho va fer amb èxit d'assistència i amb més de 20.000 consumicions venudes al llarg dels tres dies que va durar la fira, que va tenir lloc a la plaça Corsini (davant del Mercat Central).Els assistents van poder maridar els vins dels 17 cellers participants en l'edició d'enguany, amb les propostes gastronòmiques d'algunes de les parades del mercat, sumant així atractiu a una fira que tradicionalment ha tingut una bona acollida entre els tarragonins. Els cellers, per la seva banda, es van mostrar contents per l'assistència d'un públic jove i especialment interessat pel món del vi.Els actes previs a la fira van tenir també una molt bona acollida entre el públic, tant el tast d'escumosos celebrat a la Cooperativa Obrera Tarraconense, com especialment el tast La Música del Vi, celebrat a les escales de la Catedral de Tarragona, i en obert per a tothom, on es van poder maridar els vins de la DO Tarragona amb l'acompanyament musical del grup Ellas Music Band.