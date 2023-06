Els republicans encara no han contestat a la proposta per garantir que continuen en mans independentistes

Actualitzada 13/06/2023 a les 19:00

Junts ha ofert a ERC compartir les presidències de les diputacions de Tarragona i Lleida, segons ha avançat el diari 'Ara' i ha confirmat l'ACN. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha traslladat aquesta proposta als republicans per garantir que totes dues institucions continuen en mans independentistes.Junts i ERC ja van tancar un pacte la setmana passada per governar a la Diputació de Girona. Per ara, els republicans no han contestat a l'oferta de Junts, que implicaria revalidar acords de govern a les diputacions de Tarragona i Lleida.