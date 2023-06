Junts i ERC s'acusen mútuament de la falta d'acord independentista a la diputació de Tarragona

Els dos partits donen versions contraposades de les negociacions

Actualitzada 13/06/2023 a les 21:11

Junts i ERC s'acusen mútuament de la falta d'acord a les diputacions de Tarragona i Lleida, on els republicans finalment han pactat amb el PSC. Tant Junts com ERC asseguren que van oferir un pacte per repartir-se la presidència d'aquestes institucions, de tal manera que la de Tarragona fos per als republicans i la de Lleida per a Junts.Tanmateix, Junts diu que ERC ho va rebutjar, i ERC afirma el mateix a la inversa. Segons el partit d'Oriol Junqueras, ells també van posar sobre la taula una fórmula «2+2», és a dir, dividir-se la presidència a les dues diputacions dos anys per a cada partit. Junts afirma que a Ginebra s'havia arribat a un principi d'acord «sense concretar» com seria aquest 2+2 però ERC culpa Junts de rebutjar aquesta opció. Si bé Junts afirma que a Ginebra s'havia arribat a un principi d'acord «sense concretar» com seria aquest 2+2, des d'ERC ho neguen i culpen a Junts per rebutjar aquesta opció.En canvi, el partit de Laura Borràs i Jordi Turull nega que hagi estat així i critiquen que el pacte d'ERC amb el PSC perquè, segons ells, «no va en línia amb el front comú» de l'independentisme proposat pel president de la Generalitat, Pere Aragonès. Segons fonts del partit, hi ha molt malestar a Junts per aquest acord, ja que consideren que va en contra de la unitat que demanava Aragonès. De fet, les mateixes fonts asseguren que havien paralitzat converses amb el PSC a Tarragona per aquesta crida. Ara a Junts veuen com a «falsa» la proposta d'ERC.Poc abans del comunicat conjunt d'ERC i el PSC que anunciava el pacte a Tarragona i Lleida, el diari 'Ara' avançava que Junts havia ofert a ERC compartir les presidències de les diputacions de Lleida i Tarragona, confirmat posteriorment per l'ACN. Des d'ERC critiquen a Junts per «llançar aquesta opció quan ells mateixos ho havien rebutjat». Els republicans també acusen Junts de fer pactes en ajuntaments on eren els més votats per «entregar alcaldies als socialistes». Fonts del partit de Junqueras lamenten que aquest «no ha estat un bon missatge» de Junts i que «ha contrastat» amb la «mà estesa», que diuen haver ofert des d'ERC.